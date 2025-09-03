Kia K4 Sedan recebe 5 estrelas e pode rivalizar com Corolla e Sentra

O novo Kia K4 Sedan está fazendo barulho no mercado automotivo! Ele se destaca pela mistura de design moderno e segurança de ponta. Substituindo o antigo Cerato, esse modelo alcançou uma notável nota de cinco estrelas nos testes do Latin NCAP, solidificando ainda mais a reputação da marca em proteger motoristas, passageiros e pedestres.

Recentemente, os resultados dessas avaliações foram divulgados, e a nota é válida para todas as unidades fabricadas no México. O K4 obteve impressionantes 91,87% de proteção para adultos, 90,38% para crianças e 77,1% para pedestres. Ah, e não podemos esquecer os 84,3% em assistência à segurança — só isso já coloca o K4 como um dos melhores da sua categoria.

Testes de impacto frontal e lateral mostraram que o K4 tem uma estrutura firme, oferecendo proteção para as partes mais sensíveis do corpo, como cabeça e pescoço. Equipado com seis airbags e um sistema de controle de estabilidade, ele também conta com um alerta de cinto para todos os ocupantes e um sistema ISOFIX, perfeito para quem viaja com crianças. A frenagem autônoma de emergência é um baita diferencial, especialmente para o dia a dia nas cidades.

Por falar em segurança infantil, o K4 não decepciona. Ele se saiu super bem nos testes com dispositivos de retenção infantil, garantindo que tudo esteja seguro e firme. No entanto, a instalação das cadeirinhas no assento central poderia ter um desempenho melhor, mas mesmo assim, os resultados gerais foram considerados excelentes.

Visualmente, o K4 adota a filosofia “Opposites United”, trazendo um estilo fastback, faróis verticais e lanternas conectadas em LED. O interior é minimalista e moderno, com duas telas digitais que se juntam a botões físicos para funções básicas — super prático para quem gosta de tecnologia.

A motorização gera curiosidade: ele vem com um motor 1.6 turbo de 193 cv, com câmbio automático de 8 marchas, além do motor 2.0 aspirado de 149 cv com transmissão CVT. Em termos de dirigibilidade, quem já pegou estrada sabe como é importante ter um câmbio ágil e a potência na mão.

Agora, uma notícia um tanto curiosa: a Kia ainda não confirmou a chegada do K4 por aqui, pois está focada na homologação do Stonic reestilizado e da nova picape Tasman. Mas se o K4 desembarcar no Brasil, com certeza vai brigar de igual para igual com sedãs como Corolla e Sentra.

Imagine só, se o K4 fizer sucesso entre os brasileiros, ele pode se tornar um dos sedãs médios mais equipados e seguros do mercado.