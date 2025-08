Kia faz recall de mais de 100 mil sedans K5 por peças soltas

A Kia está convocando um recall de 100.063 unidades do sedan K5, produzidas entre 2023 e 2025. O motivo? Um problema no acabamento da coluna C que pode fazer a peça se soltar durante a condução, aumentando o risco de acidentes. É aquele tipo de situação que deixa qualquer motorista mais tranquilo quando se tem certeza de que a segurança está em jogo.

Os proprietários dessas belezuras sobre rodas serão notificados oficialmente em setembro. Mas melhor já ficar ligado antes disso! Enquanto isso, a recomendação da Kia é que você faça uma verificação visual nas colunas C do seu carro. Se notar algo solto ou faltando, o ideal é correr até uma concessionária. Afinal, prevenir é sempre melhor do que remediar, não é mesmo?

Nas concessionárias, os veículos passarão por inspeções completas e, se necessário, o acabamento será trocado. A boa notícia é que as novas peças virão com um sistema de adesivo e fixação mecânica, que vai garantir que não ajam mais surpresas indesejadas durante as suas viagens.

Esse recall foi acionado depois que a Kia identificou 4.082 casos de peças ausentes. O problema foi causado por uma aplicação insuficiente de cola na montagem. Com o tempo, isso pode fazer o acabamento desgrudar. Se você já pegou um buraco na estrada e ouviu um barulho suspeito, sabe como é importante ter todas as peças no lugar.

Esse caso não é isolado no mundo automotivo. Recentemente, a Volvo também fez recall de 11.469 carros nos Estados Unidos por problemas nos freios. Segurança nunca é demais, e é sempre bom que as montadoras ajam rapidamente.

Na verdade, esse problema começou a ser investigado em 2023, mas só agora as coisas estão se alinhando. Autoridades americanas receberam reclamações formais e pediram uma investigação mais detalhada. Lembra daquela situação do proprietário da Cybertruck, que estava enfrentando um ruído persistente? Isso mostra que até os carros mais novos podem ter suas falhas.

No começo, a Kia acreditou que o risco era pequeno, já que o acabamento caía no chão e ficava planejinho. No entanto, após pressão de órgãos de segurança, a marca reconsiderou e decidiu ir em frente com o recall. E isso é só um lembrete de que a segurança no trânsito é uma prioridade para todos nós. Afinal, um dia ensolarado na estrada sempre pede o melhor do seu carro.