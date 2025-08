Ana Maria Braga: salário no Chef de Alto Nível da Globo

Ana Maria Braga é a nova apresentadora do reality show culinário “Chef de Alto Nível”, exibido pela Globo. O programa conta com a participação de 24 competidores, que incluem profissionais da cozinha, cozinheiros amadores e influenciadores digitais. Os participantes enfrentarão desafios em três níveis distintos de habilidades culinárias, com a chance de ganhar um prêmio de R$ 500 mil ao final da competição.

Além de liderar “Chef de Alto Nível”, Ana Maria renovou seu contrato com a Globo e continuará apresentando o programa “Mais Você” até dezembro de 2027. Isso significa que ela terá presença constante nas manhãs da emissora pelos próximos três anos, garantindo sua relevância e visibilidade no horário nobre do café da manhã.

Informações do mercado indicam que o salário fixo de Ana Maria Braga gira em torno de R$ 900 mil por mês. Contudo, esse valor representa apenas uma fração de sua receita total na emissora. Ela também participa de campanhas publicitárias e ações de merchandising, o que pode elevar seu faturamento mensal a mais de R$ 5 milhões. Isso a consolida como uma das personalidades da televisão brasileira mais influentes e lucrativas.