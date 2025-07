Joint venture de Stellantis e GAC é declarada falida na China

A parceria entre a GAC-FCA, que envolvia o grupo Stellantis e a montadora estatal chinesa GAC, acabou de enfrentar um grande revés: a joint venture foi oficialmente declarada falida na China. O pedido de falência aconteceu em 8 de julho de 2025, após o administrador da empresa e os credores decidirem pelo passo drástico. Essa notícia chegou até nós através do site Car News China, e é um bom momento para refletir sobre a trajetória dessa união.

A GAC-FCA, que começou a operar em 2010 como GAC-Fiat, tinha um bom propósito. No início, a fábrica em Changsha se dedicava a produzir modelos da Fiat como o Viaggio, Bravo e Freemont. A planta foi concluída em 2012, e logo o Fiat Viaggio se destacou, vendendo 9.104 unidades em seu primeiro ano. Um começo promissor, não é mesmo?

Mas, como em muitos relacionamentos, as coisas mudaram. Em 2015, a joint venture recebeu um novo nome e passou a focar na produção da icônica marca Jeep. O Jeep Cherokee foi o carro que ganhou as ruas, e, em 2017, a GAC-FCA estava no auge, com impressionantes 205.200 unidades vendidas. Imagina a festa nas concessionárias!

Infelizmente, o sucesso não durou muito tempo. A partir de 2018, os números começaram a despencar. Em 2021, a GAC-FCA registrou apenas 20.100 vendas. É aquele tipo de situação que qualquer motorista que já enfrentou um trânsito pesado entende: às vezes, mesmo as melhores intenções não são suficientes para evitar o colapso. Tentativas de reestruturação, com investimentos de ambas as partes, não foram capazes de reverter a situação.

Em janeiro de 2022, a situação se complicou ainda mais, quando a Stellantis decidiu aumentar sua participação na joint venture para 75%. A GAC, por sua vez, não aceitou a proposta. Essa discordância culminou na dissolução oficial da parceria em julho do mesmo ano. É como um carro que não concorda na direção: fica difícil seguir em frente.

Agora que a GAC-FCA faliu, a Jeep apenas importa modelos para a China. Todos os veículos que eram fabricados localmente foram descontinuados, marcando o fim de um capítulo turbulento na indústria automotiva chinesa. Pense como os carros, que um dia chamaram a atenção nas ruas, agora são apenas lembranças do que poderia ter sido.

Quando um projeto que começou prometendo tanto chega ao fim, fica aquela sensação de “e se?”. É a vida no universo automotivo: um dia você está acelerando em alta velocidade e no outro, parado no acostamento.