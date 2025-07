Jeep oferece desconto de R$ 44.284 no Commander Limited para CNPJ

O Jeep Commander Limited T270, ano/modelo 2025, está com uma oferta imperdível, especialmente voltada para microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e inscrição estadual válida. Para quem se encaixa nesse perfil, a economia pode ser bastante significativa!

Nas concessionárias Jeep, você encontra todos os detalhes sobre a documentação necessária e os prazos para a entrega. É lá que também dá pra conferir as opções de financiamento específicas para esse público especial.

Agora vamos falar de números! O preço de tabela desse modelo, que é a versão Limited T270 com tração 4×2, é de R$ 260.490,00. Mas, com o desconto para essas vendas diretas, esse valor cai para R$ 216.206,00. É uma bela economia de R$ 44.284,00! Fique atento, pois os valores e as condições podem variar de acordo com a região ou concessionária.

### O que vem de série?

Este Jeep é um verdadeiro show de equipamentos. As rodas de liga leve de 18 polegadas e pneus 235/55 não são apenas bonitos, mas também oferecem segurança e estabilidade. Ele ainda vem com sensores de chuva e estacionamento, que são uma mão na roda, especialmente em dias de clima instável ou em manobras apertadas.

A segurança é prioridade, e os sete airbags garantem isso, além de trazer sistemas bacanas como o Auto Hold e o Start&Stop que economiza combustível desligando o motor em paradas. Se você já ficou preso no trânsito e preferiu não desligar o carro, percebeu como isso pode aliviar a conta no final do mês!

### Conforto e tecnologia

O sistema de som Premium Harman-Kardon é um luxo, com 450W de potência, 9 alto-falantes e um subwoofer. Nada como curtir uma música boa enquanto dirige, certo? E a central multimídia de 10,1 polegadas com integração total com Apple CarPlay e Android Auto é um verdadeiro achado, permitindo um espelhamento sem fio que facilita a vida de quem usa apps de navegação.

O Jeep também se preocupa com o conforto dos passageiros: o ar-condicionado dual zone é uma maravilha quando cada um quer uma temperatura diferente. Os bancos em couro e Suede na cor preta passam um visual elegante e acolhedor.

### Segurança em primeiro lugar

A direção elétrica, controle de estabilidade e tração garantem que você tenha uma condução segura e confiável. E se você tem um olhar atento para detalhes, vai adorar o painel de instrumentos Full Digital de 10,25 polegadas, que deixa tudo mais moderno e fácil de visualizar.

Com o farol em LED e o sistema de freios a disco nas quatro rodas, essa máquina é feita para quem não abre mão de segurança e eficiência. E, claro, o estepe de uso emergencial traz um ar de tranquilidade, especialmente em viagens mais longas.

### Resumo da Oferta

Se você é microempresa ou produtor rural, o Jeep Commander Limited T270 é uma ótima opção, não só pelo preço, mas pela gama de equipamentos que ele oferece. É um carro que combina robustez e sofisticação, com tecnologia para facilitar o dia a dia na estrada.

Antes de decidir, vale a pena visitar uma concessionária e fazer um test-drive. Afinal, sentir a dirigibilidade dessa máquina é essencial para garantir que você está fazendo a melhor escolha.