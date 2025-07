O novo Jeep Compass chegou com tudo na Europa e, para a nossa alegria, já temos muitas informações sobre ele, incluindo aquele detalhe que todo entusiasta adora: as fotos da versão 4xe, que traz tração integral. A Jeep compartilhou imagens do interior desse SUV médio, junto com especificações que prometem impressionar.

Quando se fala de Jeep, a palavra off-road vem à mente, e não é à toa. O Compass 4xe é projetado para encarar os desafios do terreno com garra. Ele ganhou uma elevação de 10 mm em relação ao solo e conta com para-choques novos, que melhoram os ângulos de ataque e saída – algo crucial para quem se aventura em trilhas. São 27° de ângulo de ataque e 31° de saída, além de proteção extra para o chassi. E claro, como todo bom Jeep, ele vem com gancho de reboque e rodas de 19” com pneus que têm um perfil mais alto, ideal para absorver os impactos das irregularidades do terreno.

Ao entrar nesse Compass 4xe, você nota imediatamente que a montagem interna não foi deixada de lado. Os assentos são feitos de poliuretano, super resistentes e fáceis de limpar – ótimo para quem tem crianças ou pets! Os encostos dos bancos traseiros são revestidos com um material anti-risco, o que é uma mão na roda. Além disso, os tapetes de borracha estão lá para ajudar a manter tudo em ordem.

### Off-road elétrico

O que realmente chama atenção aqui é o motor. Esse novo Jeep Compass com tração integral é movido apenas por energia elétrica. Isso mesmo! Ele é baseado na plataforma STLA Medium e, ao contrário das versões com tração dianteira que possuem opções a combustão, essa vem com uma proposta 100% elétrica.

E para os curiosos, saber que o Compass 4xe possui dois motores elétricos – um para cada eixo – totalizando incríveis 375 cv. O motor traseiro é uma exclusividade da Jeep, proporcionando uma melhor resposta em terrenos mais difíceis. Com uma bateria de 96 kWh, você pode esperar uma autonomia de até 600 km. O carregamento é facinho também: em apenas 32 minutos em uma tomada de corrente contínua de 190 kW, você já dá aquela carga no carro!

Se você já pegou estrada com a turma ou fez uma trilha em família, sabe como ter um carro que entrega conforto e potência faz toda a diferença. O novo Jeep Compass 4xe realmente promete ser uma ótima opção para os amantes de aventuras.