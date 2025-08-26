Jeep Commander inicia exportação para o Oriente Médio

A Stellantis deu início à exportação do Jeep Commander 2026, um SUV que caras apaixonados por carro vão adorar. Agora, ele faz sucesso não só aqui no Brasil, mas também em mercados do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Emirados Árabes. Até o fim de 2025, a previsão é que mais de 500 unidades cheguem a esses destinos, mostrando que o Jeep está mesmo ganhando o mundo.

Recentemente, o Commander passou por sua primeira reestilização desde o lançamento em 2021. As mudanças na parte externa são foco, com novos faróis de LED, uma grade redesenhada e um para-choque mais robusto. Além disso, as lanternas agora se conectam por uma barra de LED que dá um ar moderno ao SUV. E, claro, o portfólio aumentou: são cinco versões, com preços que variam de R$ 220.990 a R$ 324.990.

Dentro do carro, a novidade é a inclusão de sete lugares de série, o que é ótimo para quem precisa de mais espaço. O porta-malas, dependendo da posição dos bancos, vai de 233 a impressionantes 1.760 litros. As telas digitais continuam, mas agora com acabamentos novos que realmente fazem diferença. Para quem gosta de tecnologia, algumas versões ainda oferecem câmeras 360° e um seletor eletrônico de câmbio que facilita a vida.

Na motorização, não houve grandes mudanças. Continuamos com as opções de 1.3 turbo flex, que entrega 176 cv, a 2.2 turbodiesel de 200 cv e a 2.0 turbo a gasolina, que é exclusiva da versão Blackhawk e chega a 272 cv. A tração varia entre 4×2 e 4×4, com câmbios automáticos de seis ou nove marchas, para você escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de direção.

Com produção feita no Polo Automotivo de Goiana, o Commander já bateu a marca de 70 mil unidades vendidas no Brasil e outras 7.958 exportadas para 14 países na América Latina. Isso só mostra como o modelo está se firmando no mercado e como a Jeep está investindo em sua imagem global.

E o que dizer dos recursos? O Commander vem cheio de tecnologia, como piloto automático adaptativo, alerta de colisão, assistente de faixa e até sete airbags para garantir a segurança de todos. A Stellantis se orgulha de que o Commander é uma verdadeira vitrine da engenharia nacional e, com tudo isso, ele consegue competir com modelos híbridos de marcas como BYD e Caoa Chery.

Com tantas novidades, já imagina como será pegar a estrada com um desses, não é?