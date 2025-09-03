Jaguar apresenta carro elétrico que simula sons de V8

O Jaguar Type 00 tem gerado um burburinho na comunidade automotiva, mesmo que sua apresentação inicial não tenha sido exatamente um sucesso estrondoso. Mas quem sabe o que vem por aí? O próximo carro elétrico da Jaguar tem potencial para brilhar no segmento de ultra luxo, e estamos na expectativa!

Lançado inicialmente em dezembro, o Type 00, ou como será chamado na versão de produção, promete chegar ao mercado no final deste ano. E para aumentar a nossa curiosidade, surgiram vídeos de protótipos sendo testados em estradas na Espanha, mostrando um pouco do que podemos esperar.

E foi exatamente isso que o pessoal do canal NCars no YouTube capturou: dois protótipos do Jaguar Type 00 em meio às pitorescas estradas montanhosas. Um dos veículos parece estar em uma fase de desenvolvimento mais avançada, apresentando novos detalhes e rodas que ainda não tinham aparecido no conceito inicial.

Ambas as máquinas ainda estão bastante camufladas, o que dificulta perceber muitos dos toques finais no design, mas uma pista interessante apareceu: o som. Esse é um aspecto que a gente, que curte dirigir, sempre presta atenção. Um dos cinegrafistas até mencionou que o carro emite um ruído que “é claramente o de um motor V8”.

Agora, antes que você se empolgue, vamos lá: como o Type 00 será um carro totalmente elétrico, a Jaguar pode estar utilizando uma gravação do som do V8, transmitida pelos alto-falantes, algo que já está se tornando comum em modelos elétricos de alto desempenho. Claro, isso pode deixar alguns puristas um pouco decepcionados, mas a intenção é garantir que a experiência de dirigir seja envolvente.

O que a Jaguar já deixou claro é que esse novo modelo focará na experiência exuberante, conforme afirmou Martin Limpert, que comanda a sub-marca Range Rover. É bom lembrar que, mesmo que a potência não venha de um V8 tradicional, o desempenho não ficará a desejar. A marca confirmou que o Type 00 terá impressionantes 1.000 cavalos de potência, com uma autonomia estimada de pelo menos 692 km.

O lançamento da versão de produção deve ocorrer no final deste ano, com vendas previstas para começar entre 2026 e início de 2027. Para quem gosta de carros e está de olho no futuro elétrico, a expectativa é alta. Sem dúvida, será interessante acompanhar a evolução desse modelo e ver como ele se comportará nas estradas.