Incentivos fiscais para carros elétricos nos EUA

O sonho de ter um carro elétrico nos Estados Unidos pode ficar mais distante ou, melhor dizendo, mais caro em breve. Tem uma proposta discutida no Senado que pode acabar com os incentivos fiscais para veículos elétricos, tanto novos quanto usados. Se essa medida passar, pode ser um baque já em setembro de 2025.

Atualmente, quem compra um EV novo ganha um desconto de US$ 7.500 e, para um usado, o valor cai para US$ 4.000. Se esses créditos forem cortados, a conta final vai aumentar e, claro, muita gente pode pensar duas vezes antes de levar um elétrico. E vamos combinar, com os preços subindo, a atração desses modelos pode diminuir bastante.

O que está acontecendo?

O projeto de lei que está nesse embrolho todo se chama “One Big Beautiful Bill Act”, uma criação de Donald Trump. Inicialmente, a ideia era acabar com os incentivos só em 2026. Mas parece que alguns senadores republicanos querem antecipar isso, com os créditos para os elétricos usados podendo acabar apenas 90 dias após a aprovação do projeto. E tem rumores de que o benefício para veículos alugados pode sair do mapa rapidinho.

Com toda essa movimentação, as concessionárias estão ligadas. A Associação Nacional de Concessionárias de Veículos (NADA) está pedindo ao Congresso um período de transição, avisando que tem cerca de 140 mil carros elétricos parados nos pátios. Imagine o sufoco se essas vendas caírem de vez!

Efeitos nas vendas

“Se os créditos forem suspensos de uma hora para outra, isso pode ser um desastre para o setor”, avisou a NADA em uma entrevista. Eles pedem uma mudança mais gradual para não deixar as concessionárias na mão.

Mesmo com esse possível efeito negativo nas vendas, a proposta tem uma contraparte que pode ajudar as montadoras. A ideia é acabar com as multas para empresas que não atendem às metas de economia de combustível. Essa mudança pode aliviar um pouco a pressão sobre quem fabrica esses veículos.

O futuro é incerto

Ainda não dá para cravar quando ou se essa proposta vai mesmo ser aprovada. Mas o que se sabe é que essa discussão já começa a afetar o setor, que está preocupado com uma possível queda na demanda por elétricos nos próximos meses. A tendência, pelo que parece, é que esses incentivos desapareçam antes de 2025.

Para quem está pensando em comprar um carro elétrico, é melhor não perder tempo. Montadoras como a Xiaomi YU7 estão chegando com preços bem competitivos e já estão fazendo sucesso nas vendas, assim como a Nio, que teve um aumento significativo nas vendas recentemente. Portanto, o mercado está em plena transformação, e cada detalhe pode fazer a diferença na sua escolha.