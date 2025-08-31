Hyundai Santa Fe chega à Argentina com capacidade para sete passageiros

A Hyundai acaba de lançar oficialmente o Novo Santa Fe na Argentina, trazendo sua quinta geração com muito estilo. Importado da Coreia do Sul, esse SUV de sete lugares chega com um visual super impactante, um interior repleto de tecnologia e um preço inicial de US$ 79.500 (cerca de R$ 431,5 mil). Esse novo modelo veio para substituir a versão anterior que estava no mercado desde 2019.

Quando olhamos para o design, percebemos que houve uma mudança significativa. O novo Santa Fe apresenta linhas retas e um porte robusto. Na frente, os faróis em “H” e a grade bem larga se destacam, enquanto a traseira possui uma tampa generosa, facilitando o acesso ao porta-malas. A inspiração no visual de modelos como o Land Rover Defender é bem clara.

### Interior e Conforto

Entrar no Santa Fe é uma experiência à parte. O interior foi pensado para oferecer conforto e sofisticação. A tela curva de 12,3 polegadas agrupa o painel digital e a central multimídia, tudo ao alcance dos passageiros. E se você já passou horas viajando, vai adorar saber que o espaço interno foi ampliado; o porta-malas tem impressionantes 725 litros! Assim, fica muito mais fácil acomodar bagagens, especialmente se você está levando a família ou equipamentos para uma aventura.

### Potência e Performance

Vamos falar de motor? O novo Santa Fe possui um potente motor 2.5 turbo a gasolina, com 281 cv e 43 kgfm de torque. A transmissão automatizada de oito marchas combina perfeitamente com a tração integral sob demanda. Para quem estava acostumado com motores aspirados e turbodiesel, essa é uma mudança e tanto!

### Equipamentos que Impressionam

Falando em tecnologia, o modelo vem recheado de equipamentos. As rodas de liga leve de 20 polegadas são só o começo. Também temos assistentes de condução (ADAS), câmera 360°, alerta de ocupante traseiro e controle de cruzeiro adaptativo. Para os que curtem tecnologia, tem até carregador sem fio de alta velocidade! O porta-malas com abertura no estilo “terraço” e os bancos totalmente rebatíveis são ideais para quem gosta de levar a família e fazer uma viagem a caminho de aventura ao ar livre.

### Preço e Concorrência

Agora, se o preço já pareceu salgado, você não está sozinho. O novo Santa Fe tem um preço superior a modelos como o Toyota SW4 GR-Sport, que custa cerca de US$ 60.600 (ou R$ 329 mil). A Hyundai acredita que o design diferenciado e a tecnologia avançada são argumentos fortes para justificar esse investimento.

Por enquanto, as versões híbridas e híbridas plug-in, que já estão disponíveis em outros mercados, ainda não chegaram à Argentina. A Hyundai também oferece uma garantia de 3 anos ou 100 mil km, e vê no visual atrativo e no pacote tecnológico suas melhores armas para conquistar espaço no disputado segmento de SUVs médios.