Hyundai i30 é visto em testes para novo facelift

Hyundai i30 é flagrado em testes e pode ganhar terceiro facelift
O Hyundai i30, mesmo com o foco da marca voltado para SUVs e crossovers, ainda dá as caras no mercado internacional. Desde 2016, essa geração do hatch médio está disponível em várias versões: hatchback, fastback e wagon. E a boa notícia é que ele está se preparando para mais uma repaginada no visual.

Recentemente, fotógrafos avistaram um protótipo disfarçado da versão perua, chamada i30 Tourer, circulando nas redondezas do centro de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai, em Rüsselsheim, na Alemanha. Essa reestilização será a terceira do modelo, que já passou por mudanças em 2020 e teve um facelift mais leve em 2024.

### O Visual e os Detalhes

A camuflagem pesada esconde muitos detalhes, mas dá para perceber que o carro traz elementos do pacote esportivo N Line. As rodas de liga leve de 18 polegadas e os faróis e lanternas full-LED, que vieram com o primeiro facelift, continuam presentes. Os para-choques parecem mantidos, mas podem receber algumas pequenas alterações.

### Novidades no Interior

O interior também está parcialmente coberto, sinalizando que teremos novidades por lá. É esperado que o i30 adote um novo cockpit digital, alinhando-se às modernizações de outros modelos da marca. Para quem gosta de tecnologia e conforto, isso é uma ótima notícia!

### Motorização Atual

Sob o capô, o modelo europeu tem três opções de motor: um 1.5 aspirado de 95 cv, um 1.0 turbo mild-hybrid de 100 cv e um 1.5 turbo mild-hybrid de 140 cv. O novo facelift pode trazer algumas melhorias mecânicas, principalmente para atender normas de emissões que estão cada vez mais rigorosas.

Não podemos esquecer do esportivo i30 N, que trazia um motor 2.0 turbo de 276 cv. Infelizmente, ele saiu de linha na Europa em 2024 por não atender às novas demandas ambientais.

### Lançamento à Vista

Se tudo correr conforme o planejado, a Hyundai deve apresentar o i30 atualizado em 2026. É um ano simbólico, já que essa geração estará completando 10 anos. O modelo ainda deve permanecer disponível por mais algum tempo enquanto a marca decide se será lançada uma nova geração para enfrentar concorrentes de peso, como o próximo Volkswagen Golf.

Quem dirige sabe que cada detalhe faz diferença, e com essas novidades, promete ser uma boa evolução para os amantes dos hatches.

