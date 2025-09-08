Hyundai HB20 cresce 134% em setembro e lidera vendas

O Hyundai HB20 deu início ao mês de setembro na frente do pelotão, liderando o ranking de vendas dos carros de passeio. Esse hatch da marca sul-coreana já é bem conhecido por ocupar a posição de destaque logo no começo do mês, embora, com o tempo, muitas vezes acabe perdendo fôlego. É sempre curioso saber se, desta vez, ele vai manter a ponta ou se vai descer a ladeira.

Se você é apaixonado por carros, vai adorar saber que o ranking de setembro está bem agitado. No segmento dos SUVs, o Toyota Corolla Cross tomou a dianteira, mostrando que veio para brincar. Além disso, o Volkswagen T-Cross está se destacando com um crescimento bacana nas vendas. E não podemos esquecer do Chevrolet Tracker, que, após um visual renovado, está surfando na onda do sucesso.

De acordo com os números da Fenabrave, o HB20 arrebentou com 4.052 unidades vendidas só no começo de setembro, um aumento impressionante de 134% em relação ao mês anterior. Isso garante a liderança do modelo, que já acumula 54.032 emplacamentos no ano de 2025. É uma verdadeira máquina de vendas!

A Fiat Strada, que estava brilhando no topo no início do mês, passou para o segundo lugar com 2.932 unidades vendidas. Na terceira posição, temos o Volkswagen Polo, que completou 1.935 vendas. Durante o trânsito pesado ou nas estradas, a popularidade deles se reflete nas ruas, não é mesmo?

Falando um pouco das medidas do HB20, ele tem 3,94 metros de comprimento, 2,53 metros de distância entre os eixos e 1,72 metros de largura. Ah, e o porta-malas oferece 300 litros de capacidade, ideal para quem adora fazer uma viagem e levar a família ou as malas.

Preços e versões do Hyundai HB20 2026

Quer saber o preço de cada versão do HB20? Vamos lá:

Comfort 1.0 aspirado MT – R$ 94.590

Limited 1.0 aspirado MT – R$ 98.690

Limited 1.0 turbo AT – R$ 120.890

Platinum 1.0 turbo AT – R$ 130.590

Sob o capô, o Hyundai HB20 não decepciona. Ele vem recheado de opções, todas equipadas com motor 1.0, seja na versão aspirada ou turbo, e com opções de câmbio manual ou automático. Nas configurações mais básicas, como Comfort e Limited, o motor entrega até 80 cv com câmbio manual de cinco marchas. Já se você optar pelas versões top de linha, a Limited AT e a Platinum, a coisa fica mais interessante com o motor turbo de até 120 cv, sempre ligado ao câmbio automático.

A cada novo dia que passa, é incrível ver como se muda a cara do mercado automotivo brasileiro e como as preferências dos motoristas vão se alterando.