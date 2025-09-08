Notícias

Governo aprova lei que pode resultar em despejo por dívidas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Governo aprova lei que pode te deixar na rua por causa de dívidas atrasadas
Governo aprova lei que pode te deixar na rua por causa de dívidas atrasadas

Na última terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, o Senado aprovou o PLP 125/2022 com um expressivo resultado de 71 a zero. Esse projeto se refere ao Código de Defesa do Contribuinte e se destina a punir os chamados “devedores contumazes” — ou seja, aquelas pessoas e empresas que não cumprem com suas obrigações fiscais e dificultam o trabalho da Receita Federal.

Agora, o projeto precisa seguir para a Câmara dos Deputados, onde será analisado. O relator, Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, detalhou que a norma vai focar em devedores que acumularem dívidas superiores a R$ 15 milhões sem justificativas. É importante destacar que questões judiciais ou atrasos não serão incluídos nessa nova regra.

Caso a empresa não regularize sua situação, é possível que o CNPJ dela seja suspenso, fazendo com que perca o direito de operar. Além disso, ficará impedida de participar de recuperações judiciais, acessar créditos e participar de licitações públicas. A medida também envolve o Ministério Público, o Gaeco e o Coaf para investigar possíveis desvios e fraudes.

Por outro lado, quem cumpre com suas obrigações poderá desfrutar de algumas vantagens, como a redução de multas e a possibilidade de transformar penalidades em advertências. Haverá também benefícios adicionais, como um desconto de 1% na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para aqueles que fizerem o pagamento imediato.

O impacto financeiro dessa aprovação é significativo. Estima-se que a Receita Federal possa recuperar cerca de R$ 200 milhões ao longo de dez anos, um valor que, em muitos aspectos, já era considerado perdido, especialmente devido a fraudes nas tributações.

Espera-se que, ao menos, 10% desse montante consiga retornar aos cofres públicos. O relator enfatizou que a aprovação tem um foco no aumento da arrecadação, sem que haja necessidade de aumentar impostos. Essa abordagem foi bem recebida tanto pelo governo quanto pelo Congresso.

Essa discussão ganhou corpo a partir da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto, que envolveu o Ministério Público de São Paulo. A investigação atingiu mais de 350 pessoas, incluindo tanto indivíduos quanto empresas ligadas ao crime organizado, abordando crimes como fraude fiscal, estelionato, lavagem de dinheiro e delitos ambientais.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

La Rinconada, Cidade mais alta do planeta

Cidade mais alta do mundo enfrenta condições precárias de vida

12 minutos atrás
Como faz para usar o novo recurso Close Friends do Whatsapp?

Como usar o recurso Close Friends do WhatsApp?

27 minutos atrás
O superiate que está atracado há 3 anos e consumindo toneladas de diesel só para manter o ar gelado

Superiate atracado há 3 anos consome diesel para refrigerar

57 minutos atrás
Por que recomendam colocar sal no micro-ondas e para que serve?

Colocar sal no micro-ondas: entenda a recomendação e seu uso

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo