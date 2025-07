Hyundai Elexio combina bateria da BYD e cabine moderna

A Hyundai, sempre antenada nas novidades do mercado, revelou as primeiras imagens do Elexio, seu primeiro SUV totalmente elétrico. Esse modelo chegou com um time de designers e fornecedores locais, pensado especialmente para a galera da China, onde deve fazer sua estreia no terceiro trimestre de 2025. O Elexio representa um passo importante da marca nesse novo mundo da eletrificação.

A primeira aparição do SUV foi durante o Salão de Xangai, lá em abril. Os detalhes mais técnicos, porém, só foram divulgados depois em maio. Ele é construído sobre a plataforma E-GMP, que já serve a outros carros da Hyundai. E é agora que vemos as montadoras internacionais voltando a dar cartas na China. Para quem não sabe, a Nissan também vai começar a exportar veículos elétricos feitos na China em 2026.

Por dentro, o Elexio vai impressionar. Ele vem equipado com uma tela dupla de 27 polegadas, com resolução 4K e um brilho incrível. E o volante? Ah, ele traz comandos tipo “borboleta” que permitem controlar a regeneração de energia e ativar o modo de condução com um pedal só. Imagina que conforto e eficiência ter tudo isso ao seu alcance!

Mas não para por aí! O interior é super prático, com 29 espaços para você guardar suas coisas, além de carregamento sem fio para motorista e passageiro ao mesmo tempo. Ah, e quem dirige sabe a importância de ter um espaço conveniente para copos, né? Esse SUV ainda tem porta-copos ajustáveis e uma caixa de privacidade que desliza no console central, perfeito para aqueles que gostam de ter tudo organizado.

O Elexio já está na fila para receber a licença de vendas na China e promete duas opções: tração dianteira (FWD) ou integral (AWD). Na versão FWD, temos um motor de 160 kW, enquanto a configuração AWD adiciona um motor traseiro de 73 kW, totalizando 233 kW, ou seja, 312 cv! E o que é mais impressionante? Ambas as versões conseguem atingir 185 km/h e têm uma autonomia de até 700 km, tudo isso com uma bateria fornecida pela BYD.

Com tecnologia avançada, um bom alcance e uma lista de equipamentos de fazer inveja, o Elexio chega para concorrer com rivais de peso, como o Xiaomi YU7, que já tem cerca de 300 mil pedidos na China. Tô animado para ver como a Hyundai vai se sair nesse competitivo mercado de veículos elétricos!