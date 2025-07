Brad Pitt revela as únicas duas mulheres que o impressionaram

Brad Pitt attends the 'F1' movie photocall in Mexico City on June 9.

Brad Pitt e Seu Encontro Com as Estrelas de "Thelma & Louise"

Brad Pitt, ator de 61 anos e vencedor de um Oscar, revelou que se sentiu deslumbrado ao conhecer suas colegas de elenco Geena Davis e Susan Sarandon durante as filmagens de "Thelma & Louise", seu primeiro grande papel no cinema. Essa informação foi compartilhada durante um episódio do podcast "New Heights", apresentado pelos irmãos Jason e Travis Kelce.

Na conversa, Pitt descreveu sua admiração inicial ao encontrar as duas atrizes. Ele disse: "Quando conheci Geena Davis e Susan Sarandon, eu realmente fiquei impressionado. Mas rapidamente, consegui superar isso enquanto trabalhava no filme." O filme, lançado em 1991, teve um impacto significativo na carreira de Pitt, que interpretou o carismático J.D., um personagem que encantou a personagem de Davis e, ao mesmo tempo, a enganou ao roubar o dinheiro delas.

Pitt comentou sobre o trabalho com Davis durante uma cena romântica, elogiando sua gentileza e profissionalismo. Ele mencionou que a sequência levou dois dias para ser filmada e que Davis foi cuidadosa com ele durante toda a gravação.

As atrizes também comentaram sobre o talento e a performance de Pitt. Susan Sarandon expressou sua surpresa ao ver como Pitt trouxe vida ao seu personagem de uma forma que ia além do que estava escrito no roteiro, destacando seu senso de humor e profundidade. Ela disse: "Ele realmente desenvolveu o personagem de uma maneira que não era apenas sobre a aparência."

Geena Davis também elogiou Pitt, ressaltando que ele sempre demonstrou um talento excepcional, mesmo antes de se tornar uma grande estrela. Em entrevistas realizadas ao longo dos anos, ela relembrou que sabia desde os testes que Pitt possuía uma habilidade especial.

O filme "Thelma & Louise" é considerado um clássico feminista e teve um grande impacto cultural, contando a história de duas mulheres que buscam liberdade e autonomia em um mundo que tenta limitá-las. Davis comentou sobre como o filme mudou sua vida e a forma como as pessoas passaram a valorizá-la após seu lançamento.

Essa obra continua a resonar com o público e permanece um marco na trajetória de todas as pessoas envolvidas, celebrando a força e a complexidade feminina no cinema.