Honda NXR 160 Bros 2026 tem mudanças para manter liderança

A Honda NXR 160 Bros é um verdadeiro ícone entre as motos nacionais. Com mais de 20 anos de mercado, ela fez muitos apaixonados por duas rodas se encantarem pela sua mistura de economia, resistência e versatilidade. Se você já pegou estrada de terra ou se aventurou em terrenos irregulares, sabe que essa moto é a companheira ideal, trazendo toda a confiabilidade que a marca Honda oferece.

Agora, a linha 2026 chega ao mercado na segunda metade de agosto, trazendo uma novidade bem interessante: uma nova cor azul na versão CBS, que até então só estava disponível na clássica vermelha. Para quem preferir, a versão ABS continua nas cores cinza e vermelho. Os preços? Eles estão em R$ 21.320 para a CBS e R$ 22.260 para a ABS, sem considerar o frete.

Em 2024, a Bros passou por uma repaginada que trouxe mudanças significativas tanto no visual quanto na parte técnica. Agora, os faróis e lanternas são em LED, e o painel digital exibe tudo: desde o indicador de marcha até o consumo médio. A cereja do bolo é a tomada USB-C, super prática para quem gosta de ter tudo conectado enquanto dirige. E quem não gostaria de um assento mais confortável, né? O novo design garante mais conforto tanto para o piloto quanto para o garupa, enquanto o tanque metálico ganhou proteções plásticas para durar ainda mais.

Apesar das mudanças, a moto mantém seu motor monocilíndrico FlexOne de 162,7 cm³. É um motor que entrega até 14,3 cv com etanol, e com uma transmissão de cinco marchas, sendo a quinta marcha projetada para facilitar a vida em velocidades constantes. Em 2025, ainda teve uma atualização que ajustou o motor para atender às novas normas ambientais, levemente reduzindo a potência, mas sem comprometer o desempenho que o pessoal já conhece e adora.

A suspensão também passou por melhorias, com garfos dianteiros mais robustos e uma calibragem traseira mais adequada. E quem roda por áreas urbanas e em estradas não pavimentadas vai apreciar as rodas raiadas e os pneus feitos para esses desafios. Os freios variam: temos a versão com ABS na opção mais cara e o sistema CBS na mais acessível.

Entre julho de 2024 e junho de 2025, foram produzidas 180 mil unidades da Bros, mostrando que a moto continua conquistando o coração do público. E para quem está preocupado com a durabilidade, a Honda oferece uma garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem.

A versão 2026 não só mantém os altos padrões que a linha sempre teve, como também traz um novo visual para agradar aos que buscam estilo e discrição no dia a dia. Afinal, a Bros se destaca mesmo por ser uma moto prático e confiável, perfeita para as corridas da vida cotidiana.