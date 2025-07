Honda apresenta HR-V 2026 com novidades e preços atualizados

Nos próximos meses, a Honda vai lançar o WR-V, um SUV compacto que vai se posicionar entre a linha City e o HR-V. Para evitar uma competição direta entre eles, o HR-V 2026 já está recebendo algumas mudanças.

O novo HR-V vem com algumas alterações visuais e melhorias internas. Os engenheiros da Honda prestaram atenção nas sugestões dos clientes atuais e ajustaram os detalhes de usabilidade. O motor 1.5 aspirado continua nas versões EX e EXL, enquanto os modelos Advance e Touring têm um motor 1.5 turbo. Os preços variam entre R$ 163.200 e R$ 209.900.

Design e Estilo

A reestilização do HR-V 2026 é sutil, seguindo a tradição da Honda. A grade dianteira ganhou um novo formato, mais quadrado, e as versões turbo têm um design trapezoidal, tudo com acabamento em preto brilhante, que dá um ar mais sofisticado.

O para-choque também foi levemente modificado. Nas versões aspiradas, o carro ganhou 16 mm, enquanto os modelos turbo já tinham um design mais esportivo. Os faróis continuam os mesmos, mas agora a versão Touring conta com setas dinâmicas em LED e faróis de neblina, algo que facilita bastante a dirigibilidade em dias de chuva.

E quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como um câmbio fluido faz a diferença para uma condução mais tranquila. O HR-V mantém suas rodas de 18" nas versões mais completas e troca as de 17" em detalhes que fazem todo o visual do carro brilhar mais.

Modernização Interna

Dentro do carro, as novidades não param. O painel central agora conta com uma nova prateleira porta-objetos e o carregador por indução ficou mais acessível. A central multimídia de 8" tem software atualizado e a tela está mais fina, mas sem perder os botões físicos que tanto ajudam o motorista.

As entradas USB também se modernizaram, com a troca da porta de recarga para uma USB-C, ideal para quem usa gadgets novos. E para quem entretém a galera no carro, a central multimídia com espelhamento sem fio é um belo toque.

Desempenho e Economia

O conjunto mecânico do HR-V continua o mesmo em todas as versões. O motor aspirado entrega 126 cv e 15,5 kgfm de torque, enquanto o turbo vai para 177 cv e 24,5 kgfm. Na cidade, o consumo é de 12,5 km/l para o aspirado e 11,5 km/l para o turbo. Já na estrada, você pode esperar 13,9 km/l e 12,9 km/l, respectivamente.

A Honda garantiu que o 1.5 turbo agora é mais eficiente sem perder potência. Para quem adora a emoção ao dirigir, o câmbio automático CVT com simulação de 7 marchas oferece mais controle nas acelerações e curvas.

Preços e Pacotes

O HR-V 2026 também traz um pacote de equipamentos mais completo nas versões EX e EXL, e aqui estão alguns destaques:

Honda HR-V EX 1.5 2026 – R$ 163.200

Piloto automático adaptativo com função de tráfego

Alerta de colisão com frenagem automática

6 airbags

Central multimídia com tela de 8"

Honda HR-V EXL 1.5 2026 – R$ 170.900

Bancos em couro

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

Ar-condicionado de duas zonas

Honda HR-V Advance 1.5T 2026 – R$ 199.400

Motor 1.5 turbo

Modo Sport de condução

Rodas de 18"

Honda HR-V Touring 1.5T 2026 – R$ 209.900

Porta-malas com abertura elétrica

Partida remota

Lanternas em LEDs

É um carro que promete agradar, tanto em performance quanto em conforto. Para quem busca um SUV que une estilo e tecnologia, o HR-V 2026 parece ser uma excelente opção.