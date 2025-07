Chevrolet Tracker 2026 tem redução de potência devido a regras governamentais

Na última semana, a Chevrolet trouxe para o Brasil uma ótima notícia para os apaixonados por carros: cinco novidades para a linha 2026. Além dos elétricos Spark EUV e Captiva EV, os modelos Onix e Onix Plus passaram por uma repaginada. E não paramos por aí, o SUV Tracker também teve suas atualizações!

Dentre essas novidades, o Tracker 2026 ganhou um novo visual e várias melhorias. A Chevrolet revelou algumas informações que deixam os motoristas curiosos, mas ainda falta um pouco de detalhe técnico. O SUV agora tem um design renovado, que incorpora a nova identidade visual da marca. Além disso, o acabamento interno foi atualizado, o sistema multimídia ficou mais moderno e houve ajustes na direção e suspensão. Para quem gosta de variedades, ele estará disponível nas versões AT, LT, LTZ, Premier e RS, além de uma edição especial chamada “100 Anos”, que promete ser bem interessante.

A frente do Tracker foi totalmente repensada. Ele agora conta com faróis em LED divididos em dois níveis, toda uma grade trapezoidal e um para-choque que melhora a aerodinâmica. As rodas ganharam novos desenhos e as lanternas traseiras têm um toque cristal que deixa tudo mais elegante. Por dentro, a experiência ao volante ficou mais imersiva com o “cockpit virtual”, disponível a partir da versão LT. Com duas telas interligadas — uma de 8” para o painel e outra de 11” para o sistema MyLink — você vai ter conectividade sem fio, navegação rápida e até Wi-Fi no carro. E quem já ficou perdido em um lugar desconhecido pode ficar tranquilo com a ajuda do app myChevrolet e dos serviços de emergência do OnStar.

Os bancos também foram reformulados, agora com espumas que garantem mais conforto. O acabamento interno muda dependendo da versão, mas nas opções de entrada temos tons mais escuros, enquanto na versão Premier aparece um charme em bege. Para os que curtem um visual esportivo, a versão RS vem cheia de detalhes em vermelho.

A suspensão e a direção elétrica foram ajustadas para proporcionar um melhor desempenho. E para quem se preocupa com conforto e eficiência, os pneus foram atualizados. O Tracker 2026 tem 4,3 metros de comprimento, 1,79 m de largura e um porta-malas bem espaçoso com 393 litros.

Menos potência, menos imposto

No que diz respeito à mecânica, o Tracker 2026 mantém os motores 1.0 Turbo Flex e 1.2 Turbo Flex, ambos com câmbio automático de seis marchas. O motor 1.0 promete ser econômico, com consumo de até 13,8 km/l na estrada, enquanto o 1.2 faz de 0 a 100 km/h em 10,6 segundos. Esse motor 1.2 tem 141 cv de potência, mas o 1.0 teve uma leve redução, caindo de 121 cv para 115,5 cv. Isso não é comum, mas a Chevrolet tem um bom motivo para isso.

Com as novas regras do Programa Carro Sustentável, carros que têm potência um pouco mais baixa pagam menos imposto. Para quem gosta de pagar menos e manter o bolso saudável, o fato do 1.0 ter 115,5 cv deixa ele na faixa que não gera um acréscimo na alíquota base do IPI. Então, mesmo com essa pequena redução, as novidades do Tracker 2026 estão mantendo os preços em níveis competitivos.

Tracker 2026: versões, preços e equipamentos

Agora vamos falar sobre as versões e preços do Tracker.

Tracker 1.0 Turbo AT – R$ 119.990

Itens de série: Direção elétrica, ar-condicionado manual, seis airbags, controle de tração e estabilidade, entre outros. A central MyLink de 8" ainda conta com o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E tem mais, Wi-Fi embarcado e vidro elétrico nas quatro portas!

Cores disponíveis: Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush.

Tracker 1.0 LT Turbo AT – R$ 154.090

Além dos itens da versão anterior, este modelo vem com tela de MyLink de 11", câmera de ré e rodas de aço aro 17" em dois tons.

Tracker LTZ AT Turbo 1.0 – R$ 169.490

Essencialmente um upgrade com bancos em couro, ar-condicionado digital e rodas de liga leve aro 17". Ele ainda vem com alertas de colisão e ponto cego!

Tracker Premier 1.2 AT Turbo 2026 – R$ 189.590

Os itens de série são dignos de um carro premium: sistema de estacionamento automático, teto solar panorâmico e rodas com design exclusivo. A sofisticação continua com revestimento em couro e faróis de LED.

Tracker RS 1.2 AT Turbo 2026 – R$ 190.590

Essa versão RS se destaca pelo visual esportivo e detalhes em preto e vermelho. Um verdadeiro convite para quem gosta de acelerar com estilo!

Com essas novidades, o Tracker 2026 certamente vai conquistar muitos corações nas ruas e estradas do Brasil. É um modelo que traz conforto, tecnologia e eficiência, tudo que um verdadeiro amante de carros aprecia.