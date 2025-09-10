GWM Poer P30 chega ao Brasil; conheça preços e versões

A GWM Poer P30 está chegando para dar um bom nó na concorrência! A picape, que já gerou algumas dúvidas sobre a pronúncia, traz um pacote incrível para quem ama dirigir. Com preços bem atrativos, a Poer oferece uma garantia de 10 anos, algo que só se viu até agora na Toyota. E o melhor: seu acabamento é de dar inveja a muitos modelos mais caros.

Amanhã, dia 10 de setembro, começam as vendas em pré-reserva com condições especiais. Se você sempre sonhou com uma picape que alia desempenho e estilo, é bom ficar de olho, pois depois do dia 20, os valores vão subir. Isso mesmo, se o seu coração bate mais forte por picapes, a hora de agir é agora.

Agora vamos aos números que importam. A Poer P30 vem com motor 2.4 turbo diesel, entregando 184 cv e 48,9 kgfm de torque. Essa potência é acompanhada por uma transmissão automática de 9 marchas, que promete uma experiência de condução bem refinada. Para quem roda na cidade e anda em estradas, a média de consumo fica em 9,5 km/l e 10,6 km/l, respectivamente. Uma autonomia de mais de 800 km significa menos paradas no abastecimento — quem dirige frequentemente sabe o quanto isso é valioso!

Versões e Garantia

A Poer P30 será oferecida em duas versões: Trail e Exclusive. Ambas se destacam pela mesma garantia de 10 anos, o que é um baita diferencial no mercado. Quando você pensa em proteção para seu investimento, essa cobertura é um aspecto que faz toda a diferença a longo prazo.

Você pode optar pela versão Trail, que já traz um bom conjunto de equipamentos: bancos em couro ecológico, uma central multimídia de 14,6”, além de seis airbags e rodas de 18”. A caçamba tem uma capacidade generosa de 1.248 litros e vem com tampa que se abre com amortecedores — aquela segurança a mais no dia a dia.

Já a versão Exclusive é para quem não abre mão do conforto. Imagine bancos de couro legítimo com ventilação e aquecimento! Esse modelo também traz um painel com acabamento premium e uma iluminação ambiente que dá um toque sofisticado ao interior. Para os que adoram tecnologia, conta com pacote completo de assistências à condução, como piloto automático adaptativo e alerta de colisão.

Dimensões e Conforto

Em termos de tamanho, a Poer P30 mede 5.416 mm de comprimento, 1.947 mm de largura e 1.886 mm de altura, com um entre-eixos de 3.230 mm. Para quem precisa de espaço na caçamba, ela é de 1.248 litros e, dependendo da carga, pode suportar bastante peso — a versão Trail comporta até 1.018 kg.

Visualmente, a picape é muito atraente. Com faróis Full LED e um design que lembra picapes icônicas, você vai chamar atenção por onde passar. O interior, como mencionei, é outra história: o painel digital e o sistema de som premium fazem qualquer um se sentir como em um carro de luxo.

Desempenho Off-Road

Se você curte aventuras fora de estrada, a Poer P30 vem equipada com tração 4×4 e um bloqueio de diferencial traseiro. O ângulo de ataque é de 27º e a altura mínima do solo é de 227 mm, perfeitas para encarar trilhas e terrenos mais acidentados. E para quem gosta de reboque, essa picape pode puxar até 3.100 kg com freio.

As versões Trail e Exclusive se destacam para quem busca um veículo que não teme encarar lama e pedras. O que é mais bacana: a GWM está realmente apostando em fazer um bom trabalho. A transmissão automática de 9 marchas é suave e esperta, entregando um desempenho que poderá surpreender até os mais exigentes.

Se você se identifica e promete levar esta belezura para um test-drive, é melhor correr! O preço da versão Trail começa em R$ 220 mil e pode chegar a R$ 240 mil depois do período de pré-reserva. Já a versão Exclusive inicia em R$ 240 mil, subindo para R$ 260 mil após o período promocional. Comparando com outras marcas, esses valores mostram uma competitividade interessante.

Ver o que a GWM trouxe para o Brasil é animador. A Poer P30 não só promete oferecer uma boa condução, mas também tem todos os elementos que podem fazer dela uma opção viável e elegante no mercado. E quem sabe, até despertar o desejo de aventuras em uma estrada de chão, ou simplesmente na cidade.

Sentir a adoção dessa picape nas estradas do Brasil será interessante. Afinal, cada novo modelo no mercado tem o potencial de mudar a forma como vivemos e sentimos a direção.