GWM Haval H9 é lançado no Brasil com garantia de 10 anos

A GWM confirmou a chegada do Haval H9 ao Brasil e, se você é apaixonado por SUVs, pode ficar animado com essa novidade. Este modelo de sete lugares estreia por aqui na versão Exclusive TD480, que conta com um motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e impressionantes 48,9 kgfm de torque. O câmbio automático de nove marchas traz agilidade e conforto nas trocas, especialmente em tráfego mais pesado. E olha essa precificação: vai sair por R$ 309 mil no lançamento, mas depois sobe para R$ 319 mil. Uma boa ideia é garantir o seu antes de 20 de setembro!

O Haval H9 passou por um rigoroso teste de resistência, com seis milhões de quilômetros rodados em 76 condições diferentes. O sistema de tração 4×4, que inclui um modo reduzido e bloqueio de diferenciais, promete encarar terrenos desafiadores sem suar a camisa. E os sete modos de condução? Eles garantem versatilidade para qualquer situação, do asfalto ao off-road. Ah, tem até uma função chamada Tank Turn, que ajuda a fazer curvas bem fechadas — perfeita para aqueles estacionamentos complicados!

Quando você olha para o H9, percebe logo que estão trabalhando forte no visual. Com 4,95 m de comprimento, 1,97 m de largura e 1,93 m de altura, ele se destaca na categoria. O porta-malas, que acomoda 88 litros com todos os sete assentos levantados, oferece bastante espaço, e se você rebater as fileiras, chega a incríveis 1.580 litros. Isso é ótimo para viajens em família ou para um passeio com os amigos, não é mesmo?

Em termos de desempenho, o H9 acelera de 0 a 100 km/h em 13 segundos e chega a uma velocidade máxima de 170 km/h. O consumo é razoável, com 9,1 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Quem já passou um tempo em engarrafamentos sabe o quanto isso é importante!

Equipamentos e tecnologia

A lista de equipamentos é de dar inveja: suspensão dianteira independente, faróis matriciais Full LED, rodas de 19 polegadas, teto solar panorâmico e um sistema de som que entrega 640W! Dentro, você encontra bancos que oferecem massagem, aquecimento e ventilação, além de um painel digital de 10,25” e uma tela multimídia de 14,6” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E, claro, quem não ama um carregador sem fio, não é?

A segurança também é um ponto forte, com seis airbags e um pacote ADAS que inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma e monitoramento de tráfego cruzado traseiro. E o melhor: a garantia de 10 anos é uma das mais robustas do mercado.

Design e conforto

Vamos falar um pouco sobre o design? O H9 tem uma grade frontal imponente, que é o verdadeiro destaque na dianteira. Já a traseira é uma homenagem ao Land Rover Defender. E, atenção: a abertura do porta-malas é lateral, então se você gosta de estacionar em espaços apertados, vale pensar nisso!

No interior, o esmero no acabamento é notável — o couro é qualidade premium e os materiais em geral são bem acabados. As fileiras traseiras têm bastante espaço, mesmo que o acesso à terceira fileira não seja dos mais simples. Os passageiros lá atrás contam com saídas de ar, o que é um bônus durante os dias quentes.

Desempenho ao volante

No teste, o H9 impressionou com seu conforto. Ele lida muito bem com estradas ruins, e parece que você está em um carro de categoria superior. A suspensão é muito bem ajustada e os amortecedores de 22 cm de curso garantem uma experiência tranquila e sem trancos.

Com todo esse potencial, a mecânica se mostra capaz. O motor 2.4 turbodiesel responde bem e a tração 4×4 com bloqueios nos diferenciais leva o H9 a encarar qualquer desafio fora de estrada. É um carro que com certeza promete competir de igual para igual com os grandes do segmento.

Então, se você está pensando em um SUV cheio de recursos, conforto e espaço, o Haval H9 é uma opção a se considerar!