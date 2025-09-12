GWM Haval H9 compete com Toyota SW4 a R$ 309 mil

A GWM não tem brincado em serviço quando o assunto é SUVs grandes. O Haval H9 chega chegando para marcar presença no mercado brasileiro, com uma proposta que combina estilo robusto, tecnologia para trilhas e conforto para toda a família. Para quem busca um jipão a diesel com capacidade para até sete pessoas, esse modelo promete entregar muito, já que é produzido em Iracemápolis (SP) e vem para brigar com as grandes marcas.

Design Que Impressiona

O visual do H9 é para deixar qualquer entusiasta de queixo caído. Com uma identidade própria, a versão "Warrior" aposta no preto total, com grade, rodas e retrovisores escurecidos, que conferem um ar ainda mais imponente. Os faróis e lanternas redondas chamam atenção e trazem um toque aventureiro, enquanto o estepe preso na traseira evoca os clássicos jipões, algo que muitos motoristas admiram.

Robustez nos Detalhes

Além de um visual agressivo, o H9 transmite uma forte sensação de robustez. Suas linhas mais quadradas lembram modelos clássicos e, mesmo pesando mais de 2,5 toneladas, a dirigibilidade é surpreendente. Você vai sentir firmeza ao dirigir, seja em asfalto ou em trilhas mais desafiadoras. É daqueles SUVs que parecem feitos para aguentar o tranco!

Potência e Performance

Sob o capô, o motor 2.4 turbodiesel entrega 184 cv de potência e um torque impressionante de 48,9 kgfm. Acompanhado de um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4 com bloqueio dos diferenciais, ele pode não ser o mais potente da categoria, mas garante um desempenho consistente. Isso é um ponto importante para quem utiliza o carro para costurar viagens longas ou carregar um trailer.

Espaço Interno Generoso

Quando se fala em espaço, o H9 é destaque. Com 4,95 m de comprimento e 1,98 m de largura, o porta-malas impressiona, oferecendo até 791 litros de capacidade com cinco lugares ocupados. Se precisar da terceira fila de assentos, ainda assim você terá um espaço decente. Não dá para esquecer do conforto: a segunda fila acomoda bem os adultos, e a entrada para a terceira fila é razoável – ideal para famílias ou grupos de amigos.

Equipamentos de Série

E a lista de equipamentos é de deixar qualquer um animado. O H9 vem equipado com ar-condicionado de três zonas, bancos climatizados e uma central multimídia de 14,6”. Um painel digital bem elaborado e câmeras com visão 360° também estão a bordo, ajudando muito em manobras em lugares apertados. E, se você já pegou trânsito pesado, sabe como um bom sistema de frenagem de emergência e monitoramento de ponto cego faz a diferença na hora de dirigir.

Concorrência Serrada

Com um preço inicial de R$ 309 mil em pré-venda, o Haval H9 não é apenas uma opção, é um forte concorrente para nomes como Toyota SW4 e Mitsubishi Pajero Sport. No entanto, ele promete trazer uma experiência de 10 anos de garantia, colocando-o à par das ofertas premium do mercado.

O H9 já está sendo produzido em Iracemápolis e tem grandes planos para o futuro. A GWM pretende expandir suas vendas no Brasil, sempre apostando em produtos robustos e com um bom custo-benefício. Se você curte a ideia de ter um SUV que não só cumpre o papel, mas que também impressiona no visual, talvez este seja um modelo a se considerar.