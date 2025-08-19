GWM confirma lançamento do Wey 07 no Brasil em outubro

A GWM desembarcou com tudo no Brasil, inaugurando sua primeira fábrica em Iracemápolis, São Paulo. E não perdeu tempo: durante a festa, já mostrou o seu SUV híbrido, o Wey 07. Segundo o CEO global, Mu Feng, esse modelo chega ao mercado brasileiro em outubro, logo após a picape Poer que está prevista para estrear em setembro. E olha que o Wey 07 já foi flagrado pelas ruas de São Paulo, causando aquele alvoroço entre os apaixonados por carros.

O Wey 07 é um verdadeiro colosso, medindo 5,15 metros de comprimento e com um entre-eixos de 3,05 metros. Para dar uma ideia, ele tem porte semelhante ao Kia Carnival, oferecendo espaço para seis pessoas em três fileiras de assentos (2+2+2). O design é realmente elegante, com faróis finos, maçanetas embutidas e molduras cromadas que puxam um charme à parte. E o sensor de lidar no topo do para-brisa? Isso prepara o carro para uma condução autônoma de tirar o fôlego.

Quando você abre o capô, encontra um conjunto mecânico impressionante: um motor 2.0 turbo a gasolina, combinado com dois motores elétricos, somando incríveis 516 cv e 95,1 kgfm de torque. Em vez de pegar trecho e segurar a ansiedade, esse carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos! E, claro, temos uma bateria de 42,5 kWh que garante até 100 km de autonomia elétrica, superando 1.000 km no modo híbrido. É uma configuração e tanto, perfeita para quem adora fazer uma road trip sem se preocupar com a gasolina a cada parada.

Falando em tecnologia, o câmbio DHT de dupla embreagem oferece duas marchas físicas, enquanto as demais são geradas eletronicamente. Isso é cada vez mais comum entre os modelos híbridos que vêm da China. Para quem já enfrentou um trânsito caótico, sabe que a inteligência por trás da transmissão pode fazer toda a diferença.

No quesito conforto e segurança, o Wey 07 brilha! Com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistência de manutenção na faixa, ele é como um copiloto que realmente te cuida. Ah, e não podemos esquecer do ar-condicionado de três zonas e do volante aquecido, que fazem o volante ficar quentinho nos dias frios.

Por dentro, o SUV é um espetáculo à parte, com o painel de 12,3 polegadas e uma central multimídia que une tudo em um só lugar. O acabamento em couro, madeira e aço escovado coloca qualquer motorista para se sentir como VIP. O sistema de som com 16 alto-falantes? É para fazer você querer curtir suas playlists e podcasts a todo volume.

E para aqueles que querem ir além, existem versões mais sofisticadas que contam com telas adicionais e layouts digitais, garantindo que todos os ocupantes tenham uma experiência de conforto e sofisticação. O modelo, que na China é chamado de Blue Mountain, chega por aqui como Wey 07, com a missão de conquistar o público brasileiro no segmento de SUVs premium.