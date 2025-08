GWM começa a produzir o Haval H6 em 15 de agosto

Recentemente, a GWM, montadora chinesa que está se aventurando no Brasil, confirmou que sua nova fábrica em Iracemápolis, interior de São Paulo, vai começar a operar no dia 15 de agosto. E a grande festa de abertura contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, é pra ficar de olho nesse evento!

O que vamos ver em primeira mão na produção é o SUV híbrido Haval H6. Esse carro vai manter o design atual, embora já estejam testando uma nova versão. As opções com motor flex ficaram para outra fase, prevista só para 2026. Por enquanto, então, vamos ter foco na versão híbrida e na nacionalização do modelo, algo que significa mais carros fabricados aqui e uma conexão mais forte com o mercado brasileiro.

E não para por aí! Durante o evento, também vão ser apresentados o Haval H9 e a picape Poer, ambos com motor 2.4 turbodiesel, que só começarão a ser produzidos em setembro, após alguns ajustes na fábrica. A estrutura, que antes pertencia à Mercedes-Benz, já está adaptada para montar os carros com kits CKD, ou seja, peças desmontadas que viram um carro montado aqui. Esse passo é fundamental, já que a GWM também planeja produzir suas próprias baterias no futuro.

A GWM está adotando uma estratégia diferente da BYD, que também inaugurou uma fábrica por aqui. Enquanto a BYD ainda está em testes, a GWM já vai direto para a linha de montagem do Haval H6 na mesma data de abertura, mostrando que veio para ficar e trazer mais opções de SUVs e picapes para o mercado nacional.

No início, a produção será em um único turno, dividindo as linhas entre o H6 e os futuros H9 e Poer. Esses modelos devem ter uma motorização que vai até 184 cavalos, mas a marca ainda não confirmou a potência exata para o Brasil.

A fábrica deve gerar cerca de 1.000 empregos e, com uma capacidade inicial de 30 mil veículos por ano, eles planejam aumentar para 50 mil até 2028. O Haval H6 será o primeiro a sair da linha em grande escala, mas a versão limitada One, que custa aproximadamente R$ 199.000, ficou de fora por enquanto.

Além de abastecer o mercado interno, a GWM tem planos de exportar seus modelos para outros países do Mercosul. Para isso, precisam garantir pelo menos 35% de conteúdo nacional e estar em conformidade com as exigências fiscais para operar na região.

Com tudo isso, é um ótimo momento para quem ama carros e está de olho nas novidades no mercado nacional!