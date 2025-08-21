GWM apresenta nova geração do Haval H9 na China antes do Brasil

A Haval, marca que faz parte da chinesa Great Wall Motor (GWM), lançou recentemente seu novo SUV H9 de segunda geração. O evento aconteceu no dia 21 de agosto, e a expectativa é alta: este modelo promete trazer algumas melhorias no desempenho e na tecnologia em relação à versão que já está no mercado desde setembro do ano passado na China.

Se você acompanha o mundo automotivo, pode ter notado que a nova geração do H9 mantém os faróis redondos, mas agora se apresenta com detalhes em preto na grade frontal, nas molduras das janelas, aros e até nas saias laterais. E pode ficar tranquilo quanto à capacidade de reboque! O carro continua firme e forte em 2,5 toneladas e tem um visual robusto, perfeito para quem gosta de um SUV parrudo.

Quando falamos das dimensões, o H9 é imponente, com quase 5 metros de comprimento e 1,93 m de altura. Para quem já se aventurou em trilhas ou em estradas mais complicadas, sabe que a altura é importante, especialmente para enfrentar alagamentos — ele pode encarar até 800 mm de água!

### Performance e Interior

Atualmente, a versão a gasolina do H9 entrega 221 cv, enquanto a diesel fica em 184 cv, com torque que faz você sentir a potência ao pisar no acelerador. No interior, o carro mantém uma linha similar à versão anterior, apresentando um volante de quatro raios e um painel de instrumentos bem equipado com uma tela de 10,25 polegadas.

A central multimídia é ainda maior, com 14,6 polegadas, oferecendo mais conforto e facilidades para quem usa tecnologia no dia a dia. Quem gosta de apresentar um visual sofisticado vai adorar o interior em tom bordô, com saídas de ar retangulares e botões físicos que são super práticos para fazer ajustes enquanto dirige.

### Produção no Brasil

Uma novidade quentinha é que a GWM inaugurou uma nova fábrica em Iracemápolis (SP). Essa unidade já está produzindo o Haval H6 e tem uma capacidade bacana de até 50 mil carros por ano! Eles planejam expandir em 2026 e trazer não apenas o H9, mas também a picape Poer P30, que já está em pré-venda. Só para você ter uma ideia, o depósito para garantir a compra do H9 é de R$ 9 mil, e vem com acessórios exclusivos.

Ambos os modelos que serão feitos no Brasil contarão com um motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4 ajustada especialmente para as nossas estradas. O H9 ainda vem com faróis Full-LED, bancos de couro que vão te deixar confortável e uma câmera 360° que facilita manobras, especialmente em lugares mais apertados.

### Crescimento e Futuro

A GWM tem grandes planos: pretende produzir mais de 30 mil veículos em 2026 e chegar a 100 mil em alguns anos. Isso não só deve ajudar a movimentar a economia, mas também gerar muitos empregos na região. A produção será local, com peças importadas, mas a montagem é feita aqui dentro, garantindo qualidade e um toque brasileiro.

Com tantas novidades, fica fácil entender porque o H9 está gerando tanta expectativa entre os apaixonados por carros. Espero que você tenha gostado de ficar por dentro desse lançamento!