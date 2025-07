Governo estuda isenção de IPI para carros populares até 2026

O governo federal está trabalhando em uma nova lei que promete aliviar um pouco o bolso dos amantes de carros, especialmente quem busca modelos populares. Essa proposta faz parte do Programa Carro Sustentável e deve ser anunciada nas próximas semanas, com validade até o fim de 2026.

A ideia é bem simples: oferecer isenção total ou parcial do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos nacionais com motor 1.0 aspirado. O foco é em carros mais eficientes e que geram menos poluição. Isso deve incentivar a produção local e facilitar a vida da galera que quer um carro novinho.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os critérios incluem potência de até 90 cv, baixas emissões de CO₂ (em torno de 83 g/km) e bom desempenho em testes de eficiência energética. Além disso, só vão ficar de fora os veículos turbo, elétricos, híbridos e os importados. Ou seja, apenas os modelos fabricados aqui no Brasil têm chance de receber esse benefício fiscal.

Agora, vamos falar dos modelos que podem se beneficiar dessa medida. Já imaginou dirigir um Fiat Mobi, Argo, Cronos, Chevrolet Onix, Onix Plus ou até mesmo um Renault Kwid? Esses são alguns dos carros que provavelmente vão entrar nessa lista. Modelos como o Hyundai HB20, Citroën C3 e Volkswagen Polo Track também estão na jogada. Pra quem dirige no dia a dia, a ideia de pegar um carro com preço mais acessível, mas que ainda entrega eficiência, é um grande alívio.

Essa nova política não só tenta aquecer as vendas de carros populares, mas também pretende renovar uma frota nacional que ainda é composta, em grande parte, por veículos mais antigos e poluentes. Quem já sofreu com a falta de segurança ou eficiência em um carro mais velho sabe bem do que estou falando.

Outra vantagem que esse programa traz é a expectativa de movimentar a indústria automotiva. Isso pode gerar empregos e incentivar o uso de tecnologias mais limpas nos veículos do dia a dia.

Entretanto, antes de entrar em vigor, o programa ainda precisa de alguns trâmites burocráticos, como a publicação de uma portaria do MDIC e a definição das regras de isenção junto ao Ministério da Fazenda. Fique atento! A expectativa é que tudo esteja oficialmente definido no segundo semestre de 2025, permitindo que os efeitos nos preços já comecem a aparecer.

Então, se você é apaixonado por carros e está sempre de olho em novidades, prepare-se, porque algumas mudanças podem vir por aí, deixando a experiência ao volante ainda mais interessante.