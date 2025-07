GM revela condições para o retorno do Camaro às ruas

O Chevrolet Camaro se despediu das linhas de produção no final de 2023, com um último exemplar ZL1 1LE saindo da fábrica de Lansing, Michigan. E embora a Chevrolet tenha deixado uma porta entreaberta para um possível retorno, o futuro do icônico muscle car ainda é uma incógnita. Scott Bell, vice-presidente da marca, comentou: “Não estamos anunciando um sucessor imediato, mas fiquem tranquilos: essa não é a última vez que ouviremos falar do Camaro.”

Desde então, as novidades têm sido escassas. Fontes como o GM Authority revelaram que houve uma proposta para trazer o modelo de volta, mas a ideia foi logo descartada pela cúpula da empresa. O motivo? As vendas não estavam acompanhando as expectativas e, claro, o lucro não estava batendo as metas desejadas.

O Camaro já passou por altos e baixos. Ele foi produzido de forma contínua de 1967 a 2002 e, com certeza, viu de tudo nas estradas — desde a invasão de carros compactos a crises econômicas. Depois de um intervalo, o modelo voltou em 2010, inspirando-se na nostalgia dos clássicos dos anos 60 e 70. A sexta e última geração, que finalmente chegou em 2015, se despediu em grande estilo ao longo de 2023, mas não sem uma queda acentuada nas vendas. Em 2016, mais de 70 mil unidades foram vendidas nos Estados Unidos; em 2024, esse número despencou para apenas 5.859. Um triste fim para um carro que já fez muitos motores roncarem por aí.

Entusiastas do Camaro podem ficar aliviados ao saber que a Chevrolet ainda não fechou todas as portas. Em julho de 2025, Mark Reuss, presidente da GM, comentou que o muscle car poderia voltar, mas teria que ser com as características certas: “um visual atraente, um pouco de funcionalidade e diversão ao dirigir.” Isso porque, com a concorrência aumentando e o mercado mudando rapidamente, eles precisam se adaptar.

Enquanto isso, o Mustang Mach-E, um SUV elétrico da Ford, mostrou que é possível um modelo moderno superar o tradicional. Em 2024, por exemplo, o Mach-E superou as vendas do Mustang tradicional. Isso, claro, representa uma mudança significativa na preferências dos consumidores.

Há rumores de que o Camaro poderia retornar como um sedã elétrico de quatro portas. O próprio Reuss mencionou que adoraria ver o modelo nessa nova configuração, com preço acessível. Mas até agora, tudo ficou apenas no campo das especulações.

Outro ponto importante é o preço. O Mustang mais barato gira em torno de US$ 33.610, enquanto o Camaro se despediu com um preço inicial de US$ 32.495, valores que podem parecer altos para quem busca um carro esportivo de fim de semana.

Se o Camaro realmente voltar, a ideia é que ele mantenha o motor a combustão. A GM percebeu que o público ainda não está completamente pronto para abrir mão dos motores tradicionais. Mesmo na concorrência, a Dodge enfrenta desafios com o lançamento de veículos elétricos e ainda mantém esperanças para modelos V8.

No fim das contas, o amor dos americanos por motores potentes ainda está ali, pulsando, especialmente no setor de esportivos. Afinal, quem já sentiu a adrenalina e a emoção de um acelerador bem pressionado sabe como essa conexão é especial.