Cena vazada do filme Demon Slayer mostra Giyu ferido e Tanjiro irritado

Demon Slayer: Infinity Castle – Parte 1 já está em cartaz no Japão

O filme Demon Slayer: Infinity Castle – Parte 1, também conhecido como Akaza’s Return, estreou recentemente no Japão. Com isso, uma cena do filme foi vazada, gerando grande expectativa entre os fãs. A cena mostra o personagem Giyu Tomioka sendo ferido pelo demônio de Alta Classe Três, Akaza. Diante da situação, Tanjiro, o protagonista, se enfurece e se prepara para agir.

Cena do confronto entre Giyu Tomioka e Akaza

No trecho vazado, Akaza atinge Giyu Tomioka, que acaba sangrando da testa. Apesar do ferimento, a batalha continua intensa. O embate entre os dois personagens tem chamado a atenção dos fãs, especialmente pela qualidade dos efeitos visuais. Nesse momento, a batalha é realizada utilizando modelos 2D dos personagens, o que confere uma estética vibrante e dinâmica à cena.

Reação de Tanjiro e a expectativa pelos efeitos visuais

Tanjiro observa a luta com muita raiva e emoção, aguardando sua oportunidade de entrar na luta. Embora ele não participe dessa cena específica, a animação e os efeitos visuais estão sendo elogiados por criarem um espetáculo visual que agrada os espectadores. Isso aumenta a expectativa para a estreia do filme em outros países, onde muitos fãs aguardam ansiosamente.

Sucesso nas bilheteiras japonesas

O filme Demon Slayer: Infinity Castle – Parte 1 já fez história no Japão. Os ingressos esgotaram em apenas 10 a 15 minutos após a venda. As salas de cinema estão lotadas, e a promoção do filme transformou várias partes do país em um verdadeiro “território de Demon Slayer”. Até o momento, a exibição do filme está restrita ao Japão, mas ele será lançado em diversos outros países entre agosto e setembro de 2025, incluindo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Futuro do anime e suas sequências

Por enquanto, a produção se dedica exclusivamente ao lançamento do filme Demon Slayer: Infinity Castle. Está previsto que as demais partes da série cheguem aos cinemas até 2028. Embora rumores indiquem que uma versão para plataformas de streaming não está nos planos imediatos, isso pode mudar no futuro. Enquanto isso, as temporadas anteriores de Demon Slayer, como os arcos Unwavering Resolve, Mugen Train, Entertainment District, Swordsmith Village e Hashira Training, já estão disponíveis na plataforma OTTplay Premium.

Os fãs estão ansiosos pelo que está por vir, e o sucesso do filme no Japão parece garantir que a franquia continue em alta.