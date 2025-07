Geely volta ao Brasil e lança SUV elétrico EX5

O Grupo Geely está de volta ao Brasil e, dessa vez, com uma proposta nova e bem interessante. A fabricante chinesa anunciou a pré-venda do seu primeiro modelo por aqui no dia 17 de julho e agora começa suas operações com foco em SUVs sofisticados e com uma pegada elétrica. E vamos falar do EX5, que promete agitar o mercado!

O Geely EX5 é um SUV médio que já conquistou o coração de motoristas em mais de 25 países. Para você ter uma ideia, ele tem tamanho comparável ao do Jeep Compass, medindo 4,62 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,67 metro de altura. O entre-eixos é de 2,75 metros, o que garante um espaço interno bem confortável para viagens com a família ou amigos. Ele chega em duas versões: a PRO, mais básica, e a MAX, que oferece um acabamento mais chique e cheio de mimos.

Os preços? Com a conclusão da pré-venda, a versão PRO agora sai por R$ 205.800 e a versão MAX por R$ 225.800. Já com o pé na estrada, você vai notar que, dependendo da versão, a autonomia também varia — até 413 km para a PRO e até 349 km para a MAX, com um motor robusto de 218 cv e 32,6 kgfm de torque.

### Estrutura de Vendas e Atendimento

A Geely não está de brincadeira: vai operar em parceria com a Renault. Eles estão montando uma rede ampla para vendas e atendimento, com 22 pontos de vendas em shoppings, 23 concessionárias e 18 lojas em locais estratégicos. Ao todo, a marca planeja ter 105 pontos de venda em breve, o que é uma boa notícia para quem está de olho em um novo carro.

E as inaugurações vão rolar ao longo do segundo semestre, começando agora em agosto. Desde setembro, a ideia é abrir novas lojas todo mês. Então, se você já está pensando em trocar de carro, pode ser uma boa oportunidade para conhecer o EX5 de perto!

### Recarga e Suporte Pós-venda

E não se preocupe quanto à recarga do EX5! A Geely fez uma parceria com a Mobilize e vai oferecer um ano de recarga gratuita para os compradores. Isso significa que você terá acesso a 269 pontos de recarga já disponíveis, com planos de chegar a 710 até o final de 2025. Imagina a tranquilidade de saber que você pode carregar seu carro sem preocupações?

No suporte pós-venda, eles pensaram em tudo. Se você precisar deixar seu carro na manutenção, o SAC já está pronto para oferecer um veículo reserva. Além disso, o EX5 vem com uma garantia incrível: 6 anos ou 150.000 km para o veículo completo e 8 anos para a bateria, ambas com o mesmo limite de quilometragem.

Então, se você já está cansado de procurar por um SUV com todo esse charme e tecnologia, o Geely EX5 pode ser a opção certa. E, de quebra, você ainda ajuda o planeta ao optar por um carro elétrico!