Geely Galaxy M9 é lançado na China com 697 cv de potência

O SUV híbrido plug-in Geely Galaxy M9 já está começando a aparecer nas concessionárias chinesas, mesmo antes do lançamento oficial. E, olha, não é qualquer carro: com tração integral e impressionantes 697 cv, esse modelo promete fazer barulho por onde passar. O preço de partida? Aproximadamente 250.000 yuans, ou cerca de 34.650 dólares. E caso você esteja se perguntando, ele deve dar as caras por outros países, incluindo a Europa, num futuro não muito distante.

O Galaxy M9 é o carro estrela da Geely Galaxy, uma marca de energia que surgiu em 2023. A linha já conta com dez modelos, e o hatch Geely Xingyuan tem se destacado como o mais vendido na China. Para quem está fora do país, essa linha aparece como Geely, como no caso do SUV E5, que é conhecido como Geely EX5, e o Starship 7, que por sua vez se chama Starray EM-i.

Externamente, o M9 se diferencia com suas rodas de 21 polegadas e uma faixa de LED chamada “Brilliant Galaxy”, que une os faróis. Ele também traz um design moderno com uma única lanterna traseira e um sensor LiDAR no teto, que dá um toque tecnológico ao visual. Para quem aprecia detalhes, as maçanetas convencionais são um charme à parte.

Dentro do carro, a sensação de conforto continua. O M9 comporta seis ocupantes, disposto em um layout 2+2+2, e todas as poltronas possuem ajustes elétricos e aquecimento. E quem não gostaria de ter ventilação e massagem na primeira e segunda fileira de assentos? O banco do passageiro da frente ainda conta com apoio elétrico para as pernas e um modo que promete zero gravidade — uma delícia para viagens longas!

O console central é um show à parte, trazendo uma tela sensível ao toque de 30 polegadas, utilizada por motorista e passageiro da frente, além de um painel de instrumentos de 12,66 polegadas. Para quem viaja no banco de trás, uma tela adicional de 17,3 polegadas, mesa dobrável e uma geladeira de 9,1 litros garantem o conforto. E para o amante de música, o sistema de som Flyme Sound possui nada menos que 27 alto-falantes, transformando cada viagem em uma experiência envolvente.

Sob o capô, o M9 é movido por um sistema híbrido plug-in EM-P. Ele combina um motor 1,5 turbo de 161 cv com três motores elétricos, totalizando 520 kW. Isso significa que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos! O carro oferece duas opções de bateria, com autonomia que varia de 85 a 185 km, dependendo da escolha.

E se você está pensando em economia, o consumo é de 4,8 l/100 km, acompanhando uma suspensão a ar de dupla câmara que promete um desempenho confortável e eficiente. É aquele tipo de carro que faz você ansiar por novas estradas e aventuras.