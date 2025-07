Geely Galaxy E5 supera 150 mil unidades vendidas

A Geely Galaxy está bombando! No dia 4 de julho, a marca anunciou que seu SUV elétrico E5 (também conhecido como EX5 em outros lugares) vendeu mais de 150 mil unidades desde que chegou ao mercado em agosto do ano passado. É um número impressionante, e só em 2024 foram entregues 77.685 unidades, mostrando que esse SUV tá fazendo sucesso rapidinho.

As opções de versões são bem variadas. Os consumidores chineses podem escolher entre cinco configurações, com preços que vão de 107.800 a 143.800 yuan (o que dá mais ou menos entre 15 mil e 20 mil dólares). E as baterias? Você pode optar por uma que oferece 440 km de autonomia ou outra com até 530 km. Para quem anda muito na estrada, essa autonomia faz toda diferença!

Agora, se você roda fora da China, o nome do bicho é EX5, mas as características continuam as mesmas. O modelo está desembarcando em vários países, como Grécia, Indonésia, Tailândia e Austrália, pra não falar das nações do Adriático. É a Geely se expandindo mesmo no mercado de elétricos.

### Design e Dimensões

Feito em cima da plataforma GEA (Global Electric Architecture), esse SUV mede 4,615 metros de comprimento, 1,901 m de largura e 1,670 m de altura, com uma distância entre-eixos de 2,75 m. O visual é aerodinâmico, com um coeficiente de arrasto bem baixo de apenas 0,269 Cd. Isso significa que, além de lindo, contribui para a eficiência energética!

### Desempenho

O E5 é equipado com um motor elétrico na frente, que entrega 160 kW (o equivalente a 215 cv) e 320 Nm de torque. Você acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos e ainda chega a uma velocidade máxima de 180 km/h. O consumo médio é de 11,9 kWh para cada 100 km. Pra quem dirige bastante, essa eficiência é essencial!

### Recarga e Interior

O sistema de recarga rápida é uma mão na roda: você consegue carregar de 30% a 80% em apenas 20 minutos. Em uma recarga curta, dá pra adicionar uns 135 km de autonomia. Isso facilita muito a vida de quem tá sempre na correria.

Fora isso, o interior é uma beleza. Você poderá escolher entre três temas de cores: branco, laranja e azul. O painel digital tem 10,2 polegadas, enquanto a central multimídia é imensa, com 15,4 polegadas e resolução 2.5K. O sistema roda o Galaxy Flyme Auto e vem com um chip supermoderno.

Ah, e pra quem curte um som de qualidade, o E5 tem 16 alto-falantes, deixando a experiência a bordo bem imersiva. E o espaço não é problema: o carro acomoda confortavelmente cinco pessoas.

### Segurança

Em termos de segurança, o E5 não deixa a desejar. Conta com assistentes de condução nível 2. Então, se você já ficou nervoso tentando trocar de faixa ou estacionar no meio do movimento, esses recursos fazem toda diferença, com alertas de colisão, monitoramento de ponto cego e estacionamento remoto.

### Crescimento da Geely

No primeiro semestre de 2025, a Geely Galaxy vendeu 548.408 veículos, aumentando suas vendas em 232% comparado ao mesmo período do ano passado. É um crescimento e tanto! Enquanto isso, montadoras como a Xpeng estão investindo em tecnologias de direção autônoma nível 3. O mercado automotivo está realmente em uma dança constante de evolução.

Se você é um amante de carros, o E5 é definitivamente uma opção interessante, tanto pelo seu desempenho quanto pelas tecnologias que oferece. Ele promete agradar não só os que buscam eficiência, mas também os que valorizam conforto, estilo e segurança ao volante!