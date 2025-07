Geely Galaxy A7 híbrido chega à China em 8 de agosto

A Geely está prestes a dar um passo importante no mercado automotivo com o lançamento do Galaxy A7, um sedã híbrido que promete agitar a rivalidade entre os sedãs médios e grandes. Marcado para o dia 8 de agosto, esse modelo foi projetado com foco em beneficiários — ou seja, autonomia e um preço que faz sentido.

A pré-venda começou no dia 11 de julho e trouxe cinco versões, com preços que variam entre 103.800 e 133.800 RMB. E não parou por aí! Em 18 de julho, a marca lançou mais duas versões mais baratas, começando em 97.800 RMB. Afinal, no mercado chinês, é comum ver os preços caindo ainda mais na hora do lançamento oficial, e isso chama a atenção de quem está pensando em trocar de carro.

Segundo o Deutsche Bank, o preço de entrada pode ficar em torno de 90.000 RMB, ou aproximadamente US$ 12.500. A expectativa é de que o A7 possa vender mais de 10 mil unidades por mês na China, já que ele vai competir com modelos como o BYD Qin L DM-i e o Seal 06 DM-i, ambos muito populares entre os híbridos plug-in.

O design do A7 não deixa a desejar. Ele foi construído na nova plataforma GEA, que é uma arquitetura inteligente e nova para energias, e traz dimensões generosas: 4.918 mm de comprimento, 1.905 mm de largura, 1.495 mm de altura e um entre-eixos de 2.845 mm. Para quem está sempre na estrada, um espaço interno confortável faz toda a diferença.

Um dos principais atrativos do A7 é a sua autonomia. Combinando o motor a combustão e a bateria, ele pode alcançar até impressionantes 2.100 km. Sim, você leu certo! Com duas opções de bateria, uma de 8,5 kWh (que oferece até 70 km em modo elétrico) e outra de 18,4 kWh (com autonomia de até 150 km), ele tem tudo para atender tanto quem faz trajetos mais curtos quanto quem roda mais na estrada.

E quem já pegou trânsito pesado sabe como é bom ter tecnologia a seu favor. O Galaxy A7 vem equipado com o sistema de condução semiautônoma G-Pilot H3, que facilita a vida em tráfego urbano e rodoviário. E se o seu bolso permitir, as versões mais caras trazem recursos ainda mais avançados no pacote G-Pilot, que vai do H1 ao H9. É uma mão na roda para quem busca mais conforto e segurança.

A Geely aposta nessa tecnologia como um diferencial para conquistar o público jovem e antenado. Antes do A7, já tinham apresentado a nova geração do SUV elétrico E5, que não só teve o preço reduzido, mas também ganhou autonomia extra.

Em suas comunicações, a Geely descreveu o Galaxy A7 como um “disruptor no segmento de sedãs familiares híbridos”, e parece que eles estão realmente preparados para fazer isso acontecer. Com tudo isso, o mercado de veículos eletrificados da Geely só tende a crescer, e quem ama carros tem muito o que acompanhar.

Agora, fica a expectativa: será que o Galaxy A7 vai fazer bonito nas ruas?