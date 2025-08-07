GAC Motors aumenta vendas e reajusta preços em até R$ 10 mil

Recém-chegada ao Brasil, a GAC, uma montadora chinesa, não perdeu tempo e já ajustou os preços de sua linha de carros. Os aumentos chegaram a até R$ 10 mil! No total, são cinco modelos: quatro elétricos e um híbrido. A boa notícia é que o GS4 Elite ficou um pouco mais barato, com uma redução de R$ 8 mil. O que isso significa para quem está de olho num carro novo? Vamos lá!

Os reajustes têm bastante variação. O sedã Aion ES, por exemplo, ficou R$ 1 mil mais caro, enquanto o topo de linha Hyptec HT agora parte de R$ 309.990 — um aumento de R$ 10 mil. Já o SUV híbrido GS4 Premium foi de R$ 189.990 para R$ 209.990. Fazendo as contas, dá pra ver que a GAC está tentando se adaptar ao mercado brasileiro, equilibrando preços e custos operacionais.

Performance e Potência

Quando falamos da gama da GAC, não dá pra negar que ela impressiona. O GS4 híbrido, por exemplo, tem uma autonomia de até 705 km combinando carga e tanque, com dois motores que geram 235 cv de potência. Já o Hyptec HT vem com um design futurista e portas que abrem para cima, além de oferecer 245 cv e uma autonomia de 362 km. Para quem curte elétricos, o Aion V chega a 389 km, enquanto o Aion Y e o sedã Aion ES oferecem entre 314 e 318 km. Uma escolha certeira para os que querem desbravar estradas sem parar para recarregar a cada momento!

Primeiros Passos no Mercado

Apesar de estar no Brasil por pouco tempo, a GAC está mostrando força. Lá em julho, eles emplacaram 638 veículos. O grande destaque foi o GS4, com 367 vendidos, seguido pelo Aion V com 116 unidades. Fica claro que há um público que está abraçando a marca, mesmo com as novidades ainda frescas.

Desafios e Perspectivas

A GAC ainda precisa correr atrás se quiser ser a líder no mercado de elétricos. Para se ter uma ideia, a BYD, que é uma das gigantes do setor, vendeu mais de 5.400 veículos no mesmo mês. A Volvo ficou em segundo lugar, com 329 licenciados. No entanto, a GAC já é a terceira que mais vendeu elétricos em julho. Um avanço considerável para alguém que acabou de pisar no mercado!

Outra estratégia da montadora é a expansão de sua presença no Brasil. Com 83 pontos de atendimento e 50 lojas em shoppings, a GAC está por toda parte. A meta é faturar até 2025 com 120 unidades, incluindo locais em estados menos atendidos, especialmente no Norte.

Futuro Promissor

E se você acha que por aí acaba, se prepare! A GAC planeja abrir uma fábrica no Brasil até o fim de 2026, investindo R$ 6 bilhões até 2030. O sonho é tornar o país uma base para exportação de veículos para outros mercados na América Latina, com motores híbridos flex que fazem parte desse grande desafio.

Quando pensamos em tudo isso, vemos que a GAC chegou com garra e determinação. Agora, só nos resta acompanhar essa evolução e ver até onde a marca vai nessa estrada.