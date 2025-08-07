Notícias

Sorriso Maroto apresenta show de músicas antigas no Maracanã

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 42 minutos atrás
1 minuto de leitura
Sorriso Maroto fará show com músicas antigas do grupo no Maracanã
Foto: Divulgação

O grupo Sorriso Maroto, famoso por seus hits de pagode, está promovendo a festa “Sorriso Maroto – As Antigas” em diversas cidades do Brasil, e agora é a vez do Rio de Janeiro. O show acontecerá no dia 11 de outubro de 2025, no Maracanã, e os ingressos já estão disponíveis para compra.

Este será o terceiro ano consecutivo em que a banda se apresenta com essa proposta, relembrando seus sucessos antigos. A primeira apresentação da turnê no Maracanã foi em novembro de 2022, quando apenas uma parte do estádio foi utilizada. O show foi considerado um teste e atraiu um bom público. Em 2024, a situação mudou: a banda ocupou todo o espaço disponível do estádio, incluindo o gramado, e os ingressos se esgotaram em apenas oito horas. Além disso, a apresentação foi transmitida ao vivo pelo canal Multishow.

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, expressou a emoção de voltar ao Maracanã, dizendo que essa turnê marca um momento especial na carreira do grupo. Segundo ele, esta será uma grande despedida, planejada para ser uma celebração à altura do carinho do público.

O repertório da festa inclui todas as músicas de sucesso da banda até 2016. Entre os clássicos que farão parte do show estão “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada”, “Assim Você Mata o Papai”, “Sinais” e “Futuro Prometido”. Um dos momentos mais aguardados do show é a interação com os fãs, quando um deles é escolhido para cantar “Me Olha nos Olhos” ao lado de Bruno Cardoso no palco.

A expectativa é alta para o evento, que promete reviver os grandes sucessos que marcaram a trajetória do Sorriso Maroto e proporcionar uma noite memorável para os fãs.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 42 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Uma mulher sorridente está em um evento de tapete vermelho, usando um vestido rosa claro com detalhes brilhantes. Ela tem cabelos longos e ondulados, e está usando joias. O fundo é roxo com texto que diz

Lindsay Lohan volta em ‘Sexta-Feira Muito Louca’ em 2025

14 minutos atrás
Faz isso aos 70? Você está mais saudável do que a maioria, segundo especialistas

Aos 70 anos, isso pode indicar sua saúde superior, afirmam especialistas

52 minutos atrás
Fim dos radares: rodovias ficam sem monitoramento e apela para boa vontade dos motoristas  

Rodovias sem radares: motoristas são alertados para cautela

53 minutos atrás
Brandon Blackstock, Kelly Clarkson's Ex-Husband, Dead at 48 from Cancer

Brandon Blackstock, ex-marido de Kelly Clarkson, morre aos 48 anos

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo