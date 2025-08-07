Sorriso Maroto apresenta show de músicas antigas no Maracanã

O grupo Sorriso Maroto, famoso por seus hits de pagode, está promovendo a festa “Sorriso Maroto – As Antigas” em diversas cidades do Brasil, e agora é a vez do Rio de Janeiro. O show acontecerá no dia 11 de outubro de 2025, no Maracanã, e os ingressos já estão disponíveis para compra.

Este será o terceiro ano consecutivo em que a banda se apresenta com essa proposta, relembrando seus sucessos antigos. A primeira apresentação da turnê no Maracanã foi em novembro de 2022, quando apenas uma parte do estádio foi utilizada. O show foi considerado um teste e atraiu um bom público. Em 2024, a situação mudou: a banda ocupou todo o espaço disponível do estádio, incluindo o gramado, e os ingressos se esgotaram em apenas oito horas. Além disso, a apresentação foi transmitida ao vivo pelo canal Multishow.

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, expressou a emoção de voltar ao Maracanã, dizendo que essa turnê marca um momento especial na carreira do grupo. Segundo ele, esta será uma grande despedida, planejada para ser uma celebração à altura do carinho do público.

O repertório da festa inclui todas as músicas de sucesso da banda até 2016. Entre os clássicos que farão parte do show estão “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada”, “Assim Você Mata o Papai”, “Sinais” e “Futuro Prometido”. Um dos momentos mais aguardados do show é a interação com os fãs, quando um deles é escolhido para cantar “Me Olha nos Olhos” ao lado de Bruno Cardoso no palco.

A expectativa é alta para o evento, que promete reviver os grandes sucessos que marcaram a trajetória do Sorriso Maroto e proporcionar uma noite memorável para os fãs.