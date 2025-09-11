GAC Aion V recebe 5 estrelas no Euro NCAP

O mercado automotivo europeu recebe um novo jogador de destaque com a chegada do GAC Aion V, um SUV elétrico chinês que fez sua estreia oficial na IAA Mobility 2025, em Munique. Esse modelo não só chegou forte como também arrebentou nos testes de segurança, garantindo cinco estrelas no Euro NCAP — um verdadeiro selo de aprovação na Europa. Ficou curioso? Com preços a partir de R$ 227 mil, ele já promete conquistar muitos motoristas.

Quando o assunto é desempenho, o Aion V realmente impressiona. Nos testes de segurança, esse SUV alcançou ótimos índices: 88% na proteção de adultos, 85% para crianças, 79% para pedestres e 78% para os sistemas de assistência. Esses números colocam o carro entre os melhores de sua categoria, mostrando que segurança e tecnologia andam lado a lado.

E não para por aí: em relação a colisões, a estrutura da cabine do Aion V mostrou-se robusta. Durante os testes, a proteção em impactos frontais, laterais e até contra barreiras rígidas se destacou de verdade. Um detalhe interessante é o airbag central entre os bancos da frente, que ajuda a evitar choques entre os ocupantes — pura segurança em cenários críticos.

Vale destacar também as tecnologias de seguranças que vêm de série. O Aion V tem frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e alerta de tráfego cruzado. Até os airbags e apoios de cabeça passaram pelo crivo do Euro NCAP, que ressaltou como eles diminuem os riscos em impactos traseiros — sempre bom saber, não é?

Mas segurança à parte, também é preciso falar da eficiência. O Aion V entrega uma autonomia de até 510 km no ciclo WLTP e, em uma recarga rápida, é possível passar de 10% a 80% em apenas 24 minutos. Se você já fez uma viagem longa, vai entender o quanto isso é vantajoso. O espaço interno é super confortável, com um entre-eixos de 2,77 m, e a cabine vem recheada de conectividade e assistentes inteligentes.

Na Europa, o modelo já está sendo entregue em países como Polônia, Portugal e Finlândia, com preços em torno de € 35.990, ou cerca de R$ 228 mil. A GAC está com uma estratégia bem focada em expandir sua presença por todo o continente até 2028.

Por aqui, o Aion V foi lançado em 2025 por R$ 214.990 e rapidamente se tornou o carro mais vendido da marca. Ele combina uma autonomia impressionante com um pacote tecnológico robusto e um selo de segurança que dá aquela tranquilidade extra. Com tudo isso, não é surpresa que o modelo se consolide como uma peça-chave na expansão internacional da GAC.