Ford deve reativar nome clássico em novo modelo elétrico

A Ford está com grandes novidades a caminho! No dia 5 de agosto de 2025, a montadora registrou a marca Ranchero lá nos Estados Unidos. Esse registro se refere a automóveis, picapes, SUVs, vans, e até veículos elétricos, com o intuito de renovar sua linha de produtos. E tudo isso vindo logo antes de um anúncio que a marca promete ser um verdadeiro “momento Modelo T” para sua estratégia elétrica.

Para quem não está por dentro, o Modelo T da Ford foi um divisor de águas no começo do século 20. Lançado em 1908, ele popularizou a produção em linha e fez com que os carros se tornassem acessíveis para muitas pessoas. Ao mencionar esse ícone, a Ford almeja que sua nova picape elétrica traga um impacto semelhante na era moderna.

### Não é a primeira vez

Você sabia que a Ford já tem um histórico de reviver nomes clássicos? A Maverick, por exemplo, que hoje é uma picape médio-compacta, foi um famoso pony car nos anos 1970. O Escort, que fez sucesso tanto no Brasil quanto na Europa nas décadas de 1980 e 1990, ressurgiu nos anos 2010 como um sedã de entrada na China. E em 2024, o Capri, que foi um cupê europeu famoso, vai voltar como um SUV elétrico.

Na verdade, a volta do Ranchero está prevista para trazer uma picape elétrica de porte médio, desenvolvida com uma plataforma modular inédita que servirá para outros modelos no futuro. Ao que tudo indica, ela terá uma construção monobloco, o que significa que a carroceria vai se parecer muito mais com um carro comum, focando no uso diário nas estradas. Assim, a Ford quer reviver o espírito do Ranchero original, que foi vendido entre 1957 e 1979.

Lá nos Estados Unidos, carros nesse estilo não aparecem há muito tempo. Na Austrália, eles chamam isso de “ute”, que é basicamente um carro com caçamba. Embora muitos rumores sugiram nomes como Ranger EV ou Ranger Lightning, a verdade é que pode ser que a Ford escolha um novo nome, já que esta picape não terá relação mecânica com as versões a combustão da Ranger.

### O que está por trás do projeto

O desenvolvimento do Ranchero elétrico está rolando no centro de inovação da Ford em Long Beach, na Califórnia. Segundo Ann Diep, uma das gerentes do projeto, a ideia é criar uma nova geração de veículos elétricos mais acessíveis e com maior volume de vendas. Isso pode ajudar bastante a Ford a competir com a Tesla e outros gigantes do setor.

Estamos falando de carros com baterias menores, que significam preços mais competitivos e, claro, mais opções na hora da compra. Já imaginou estar no trânsito com um carro que é ao mesmo tempo prático e sustentável? O anúncio oficial em 11 de agosto deve revelar mais detalhes sobre essa nova arquitetura elétrica e, quem sabe, dar uma espiadinha na nova picape que promete fazer história.

O que vem por aí promete agitar o mundo automotivo e, para quem é apaixonado por carros, essa é uma fase super empolgante!