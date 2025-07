Ford aumenta investimentos na Argentina e planeja Ranger híbrida

A Ford acaba de bater forte no mercado da América Latina com um novo investimento. São US$ 40 milhões (mais de R$ 223 milhões) que vão para a fábrica de Pacheco, na Argentina. E por que isso é relevante para a gente aqui no Brasil? Simples: essa planta é a responsável pela produção da Ranger, que chega para nós como importada.

A grana será usada para aumentar a capacidade de produção da fábrica e também para colocar no mercado a tão aguardada Ranger Cabine Simples, que foi mostrada como um conceito ano passado. Desde 2021, a Ford já investiu cerca de US$ 700 milhões (aproximadamente R$ 3,9 bilhões) na planta, e a nova geração da Ranger começou a sair de lá em 2023. Embora a Ford no Brasil tenha confirmado o investimento, ainda não temos uma data exata para a chegada dessa novidade.

Agora, vamos falar de números: esse novo investimento vai permitir que a planta argentina alcance um ritmo de produção superior a 80.000 unidades por ano. Isso é um crescimento considerável – cerca de 30% a mais em relação a 2024 e 45% a mais do que na data de lançamento. E, pasmem, aproximadamente 50% da produção vai direto para o Brasil, que é o maior mercado da picape, enquanto países como Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai e Uruguai vêm atrás.

### Ranger Cabine Simples: O Que Esperar?

Essa nova versão Cabine Simples da Ranger será voltada para o trabalho duro. Ela tem como base a versão de entrada, a XL, equipada com um motor 2.0 turbodiesel, que gera 170 cv e um torque de 41,2 kgfm. Seu câmbio é manual de 6 marchas e, como comandos, ela vem com as funcionalidades essenciais para quem precisa de uma parceira robusta na labuta.

Visualmente falando, a Ranger Cabine Simples é mais despojada. Os retrovisores, maçanetas e caixas de roda vêm sem pintura. O interior, embora básico, não deixa a desejar com um painel digital de 8″ e uma central multimídia vertical de 10″, que conecta facilmente com o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio.

Para os que passam o dia na estrada, a caminhonete também oferece controle de estabilidade, ar-condicionado digital, e volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade – itens que fazem toda a diferença durante longas jornadas.

### Um Olhar Sobre a Capacidade da Caçamba

Em termos de praticidade, a caçamba da Ranger Cabine Simples é um pouco mais generosa, com capacidade de carga de 1.250 kg – 179 kg a mais do que a versão com cabine dupla. Isso é algo a se levar em conta, especialmente para quem precisa transportar materiais ou ferramentas.

### A Evolução da Ranger

Recentemente, Martín Galdeano, presidente da Ford Argentina e América do Sul, comentou que a resposta do público superou as expectativas. Ele destacou que, com esse investimento, a Ford não só aumenta a produção da Ranger, mas também diversifica a oferta de modelos.

Ah, e quem está ansioso por uma versão híbrida? Galdeano confirmou que o projeto ainda existe, mas não há novidades sobre isso para o momento. Para quem não sabe, a Ranger PHEV já dá as caras na Europa, combinando um motor a gasolina de 2,3 litros com um motor elétrico, oferecendo até 50 km de autonomia elétrica. Uma opção que seria perfeita para os apaixonados por tecnologia e eficiência.

Com tudo isso em mente, a Ford se mostra firme em sua trajetória no segmento de picapes na América do Sul, e a expectativa só cresce para as novidades que estão por vir.