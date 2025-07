Debate sobre famílias LGBT no turismo é realizado em evento

No dia 24 de agosto, ocorreu a quarta edição da LGBT+ Turismo Expo, o maior evento voltado para o setor de turismo LGBT no Brasil. Neste ano, o tema central discutido foi a presença das famílias LGBT no turismo.

Alex Bernardes, um dos organizadores do evento, destacou que o setor turístico ainda não valoriza adequadamente as famílias LGBT. De acordo com ele, as campanhas publicitárias, os serviços oferecidos e a realidade dessas famílias precisam de mais atenção.

Durante a feira, especialistas levantaram pontos relevantes sobre como o mercado pode se adaptar às novas composições familiares. Dan Rios, representante do Visit Miami, alertou para a necessidade de mudar a percepção de que gays viajam apenas para festas. Ele enfatizou que compreender as demandas das famílias LGBT é essencial para promover experiências de viagem mais inclusivas.

Jaime Andres Dias, da Procolombia, ressaltou a importância de realizar pesquisas para entender melhor as necessidades desse público. Segundo ele, essas informações são cruciais para elaborar estratégias de marketing e promover atrações que realmente interessam às diversas famílias.

Ao longo do evento, muitos especialistas citaram a relevância do marketing na atração de turistas LGBT. O influenciador digital Lucas Monteiro, pai de três filhos, reforçou a importância de uma comunicação mais autêntica. Ele falou sobre como pesquisas de experiências reais são fundamentais para suas decisões de viagem.

Márcio Santos, da MS Viagens, mencionou que o auxílio de agentes de viagem pode ajudar a evitar problemas durante as viagens. No entanto, enfatizou que esses profissionais devem ter conhecimento sobre a acolhida real nos destinos e atrações para famílias LGBT.

Dados do IBGE revelam que entre 2021 e 2023, mais de 50 mil crianças foram adotadas por casais homoafetivos no Brasil, resultando em mais de 360 mil lares de famílias LGBT+ no país. Alex Bernardes conclui que esses números são significativos e não podem ser ignorados pela indústria do turismo.