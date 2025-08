Ficha técnica, preço e itens de série – Fipe Carros 2023

O novo BYD King GL 2026 chegou ao mercado com uma boa surpresa: o preço caiu R$ 9.910, agora custando R$ 169.990. Embora a aparência tenha ficado a mesma, esse sedã híbrido plug-in veio cheio de equipamentos novos e algumas pequenas mudanças de desempenho. Neste modelo, a BYD adaptou o motor para atender às normas do Proconve L8, resultando em uma redução na potência.

A mecânica continua com o motor 1.5 aspirado, que agora entrega até 98 cv — uma leve queda em relação aos 110 cv do modelo anterior. O torque, que importa tanto na hora de acelerar, diminuiu de 13,5 kgfm para 12,5 kgfm. Por outro lado, o motor elétrico se mantém firme, mantendo a potência total em 209 cv. A bateria da vez é a Blade, com capacidade de 8,3 kWh. O carro é capaz de alcançar até 185 km/h e, se você gosta de aceleração, consegue chegar de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos.

Falando em dimensões, o King GL ocupa 4,78 metros de comprimento, um pouco maior que o Toyota Corolla. No entanto, o porta-malas tem um espaço pra impressionar — 450 litros (20 litros a menos que o Corolla). Portanto, se você for viajar com a família ou, quem sabe, fazer uma mudança emergencial, vale lembrar que o King oferece um espaço considerável.

Com relação às vendas, o BYD King anotou 6.257 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Enquanto isso, o Toyota Corolla lidera disparado com 18.399 emplacamentos, seguido pelo Nissan Sentra, que vendeu 2.515 unidades.

Equipamentos do BYD King GL 2026

Esse sedã é recheado de tecnologia! O painel vem com um quadro de instrumentos digital de 8,8″, enquanto a central multimídia flutuante e giratória de 12,8″ traz GPS, comandos de voz e supporta Android Auto e Apple CarPlay. Se você aprecia conectividade, isso vai fazer suas viagens mais práticas.

Além do básico, o King GL conta com um pacote 4G e suporte para cartão NFC, perfeitos pra quem adora gadgets. Segurança nunca é demais, e o carro vem equipado com seis airbags, câmeras e sensores que ajudam em manobras. O sistema de direção é assistido eletricamente, ideal para quem enfrenta o trânsito caótico das grandes cidades.

A abertura elétrica do porta-malas é um detalhe que muitos vão adorar, assim como o aquecedor e o rebatimento elétrico dos retrovisores. E pra quem tem crianças, o sistema ISOFIX é muito útil para instalar cadeirinhas.

E não para por aí: o King GL ainda tem carregador de celular por indução, acabamento premium nos bancos, ajuste elétrico do motorista e várias opções de conforto, como sistema de som com seis alto-falantes e monitoramento da pressão dos pneus.

Ficha técnica do BYD King GL 2026

E agora, vamos à ficha técnica que você não pode deixar de conferir:

Motor 1.5 Câmbio Automático Tração Dianteira Potência Combinada 209 cv Potência (combustão) 98 cv a 6.000 rpm (etanol) Torque (combustão) 12,5 kgfm a 4.500 rpm (etanol) Potência (elétrico) 180 cv Torque (elétrico) 32,23 kgfm Velocidade Máxima 185 km/h 0-100 km/h 7,9 segundos Consumo na Cidade 43,3 km/l (etanol) Consumo na Estrada 32,7 km/l (etanol) Autonomia Total 1.200 km Comprimento 4.780 mm Largura 1.837 mm Altura 1.494 mm Entre-eixos 2.718 mm Altura do Solo 120 mm Capacidade do Tanque de Combustível 48 litros Capacidade da Bateria 8,3 kWh Capacidade do Porta-malas 450 litros Rodas e Pneus Liga leve, 215/55 R17 Garantia Total 72 meses (6 anos) Garantia da Bateria 96 meses (8 anos)

Um carro que entrega tanto conforto quanto economia é sempre bem-vindo na hora de escolher o próximo veículo. Se você procura um sedã que se destaca em tecnologia e eficiência, o BYD King GL 2026 é uma opção para ficar de olho.