Ficha técnica e preço de veículos na Fipe Carros

A Fiat Toro Ultra 2026 é a nova estrela entre as picapes com motor Flex. Com um preço sugerido de R$ 196.490,00, ela traz uma série de novidades que vão agradar bastante os apaixonados por desempenho e estilo. Apesar de ainda existirem versões como a Volcano e a Ranch, a Toro Ultra finalmente se destaca com algumas melhorias significativas.

Uma das grandes novidades é a troca dos freios a tambor por discos na traseira, algo que muitos motoristas esperavam. Embora a suspensão multilink continue, essa mudança promete oferecer um melhor desempenho em diversas situações, especialmente se você costuma pegar estradas mais irregulares.

Focando no visual, as alterações mais evidentes estão na dianteira. Os faróis ganharam um novo formato e, agora, as luzes diurnas de LED (DRL) estão segmentadas, trazendo um pouco do estilo do Grande Panda europeu. Se você usa a picape na cidade durante o dia, essa novidade não vai passar despercebida – é um visual mais moderno e chamativo.

Sob o capô, a Toro Ultra 2026 é equipada com um motor 1.3 GSE T4, que entrega 176 cv e um torque de 27,5 kgfm, seja rodando com gasolina ou etanol. Com essa potência, ela faz de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos. A transmissão automática de seis marchas e a tração 4×2 facilitam a vida no dia a dia, especialmente em situações de tráfego intenso.

Equipamentos da Fiat Toro Ultra 2026

Quando o assunto é conforto e tecnologia, a Toro Ultra não economiza. Os bancos de couro têm um acabamento exclusivo em vermelho, que combina bem com os emblemas e acabamentos escurecidos que estão por toda parte. A central multimídia de 10,1 polegadas vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que torna mais fácil conectar seu celular para ouvir suas músicas favoritas.

Imagine você dirigindo com um assistente de permanência em faixa e farol alto automático, que ajudam bastante, principalmente em longas viagens ou em estradas escuras. Além disso, a picape conta com frenagem autônoma de emergência, o que pode oferecer uma tranquilidade extra para aquelas situações inesperadas.

A lista de itens de conforto é imensa: freio de estacionamento eletrônico, controle de cruzeiro, volante multifuncional e seis airbags, só para citar alguns. E não podemos esquecer do carregador de celular por indução – uma mão na roda para quem usa o smartphone como GPS.

Ficha Técnica da Fiat Toro Ultra 2026

Essa picape não é só bonitinha; ela tem um desempenho que impressiona. O motor 1.3 Flex Turbo e a transmissão automática ajudam na economia de combustível. Segundo as especificações, ela faz 6,5 km/l na cidade com etanol e chega a 10,8 km/l na estrada com gasolina – números bem razoáveis considerando o tamanho e a potência do veículo.

A capacidade do tanque é de 55 litros, e a caixa de carga oferece 937 litros para quem precisa levar mais coisas. Se você planeja fazer uma viagem ou levar a família e amigos para uma aventura, esse espaço é super prático.

Em termos de dimensões, a Toro mede 4.945 mm de comprimento e tem um entre-eixos de 2.982 mm. A altura em relação ao solo é de 198 mm, o que ajuda em terrenos mais acidentados. Com isso, dá para encarar algumas estradas de terra sem muito sufoco.

Esse pacote todo vem com garantia de 36 meses tanto para o motor quanto para o câmbio. É sempre bom ter um pouco mais de segurança quando se investe em um carro novo, não é mesmo?

Com tudo isso, a Fiat Toro Ultra 2026 se mostra muito mais do que uma simples picape; é uma escolha que atende tanto quem precisa de espaço quanto aqueles que gostam de um visual mais estiloso e moderno.