Fiat Toro cresce 50,5% em setembro e supera Chevrolet Montana

A Fiat Toro 2026 já está circulando pelas ruas do Brasil e, para a alegria dos apaixonados por picapes, vem cheia de novidades que vão fazer você querer dar uma volta! A primeira coisa que salta aos olhos é a nova dianteira, com uma grade de barras verticais que dá um charme especial. Os faróis são todos em LED, inclusive as luzes diurnas que ganharam um novo padrão de pixels, deixando o visual ainda mais moderno.

Na traseira, as lanternas estão mais horizontais e também contam com LED, o que combina muito bem com o novo design da tampa da caçamba e do para-choque. Uma mudança que merece destaque é a substituição dos freios traseiros a tambor por discos, além do freio de estacionamento eletrônico que vem com a função auto hold. Isso é uma mão na roda para quem está sempre no trânsito ou em subidas, não acha?

Recentemente, a Fiat apresentou números animadores de vendas. Até 8 de setembro, a Toro emplacou 1.306 unidades — um crescimento impressionante de 50,5% em relação ao mês anterior! No acumulado de 2025, já são 31.804 veículos vendidos. Para quem acha que o mercado está saturado, a verdade é que a Toro mostrou que ainda tem fôlego.

Falando de concorrência, a Chevrolet Montana ficou em segundo lugar com 475 unidades. E a Ram Rampage, ah, essa que ficou em terceiro com 381 unidades, não acompanhou o ritmo e registrou uma queda significativa. Esses números mostram como a Toro realmente se destaca entre as picapes intermediárias, mantendo a liderança com 30.501 unidades vendidas entre janeiro e agosto de 2025.

Os motores também continuam a ser uma atração à parte. O 1.3 turboflex T270 entrega até 176 cv e 27,5 kgfm de torque, enquanto o 2.2 turbodiesel faz brilhar os olhos do motorista com 200 cv e 45,8 kgfm. E um detalhe legal: agora todas as versões vêm com freios a disco nas quatro rodas, aumentando a segurança e a eficiência na hora de parar.

Conheça as versões e preços da Fiat Toro 2026:

Toro Endurance T270 flex – R$ 159.490: painel digital de 7 polegadas, sistema multimídia também de 7 polegadas, rodas de 17”, ar-condicionado, direção elétrica e muito mais.

Toro Freedom T270 flex – R$ 169.490: além dos itens da Endurance, inclui câmera de ré, volante de couro e uma tela multimídia maior de 8,4”.

Toro Volcano T270 flex – R$ 186.490: tudo que a Freedom oferece, mais espelho interno que escurece sozinho, bancos com ajuste elétrico e carregador de celular sem fio.

Toro Ultra T270 flex – R$ 196.490: tudo da Volcano e mais farol alto automático e frenagem automática de emergência.

Toro Volcano TD450 4×4 – R$ 210.490: versão diesel com seletor de tração e câmbio automático de 9 marchas.

Toro Ranch TD450 4×4 – R$ 228.490: muito requinte, bancos de couro marrom e muitos detalhes luxuosos.

Com todas essas mudanças e um toque especial que a Fiat deu na Toro, não é à toa que ela está conquistando os corações dos motoristas brasileiros. É uma picape que combina desempenho, beleza e um interior confortável — perfeita para quem vive na estrada e adora aventuras!