Fiat Toro atinge 600 mil unidades produzidas no Brasil

A Fiat está em festa! Essa semana, a marca celebrou a produção de 600 mil unidades da picape Toro desde seu lançamento em 2016. Fabicada em Goiana, Pernambuco, a Toro não só se estabeleceu como um dos utilitários mais queridos do Brasil, como também é a líder de vendas em sua categoria.

Nos últimos nove anos, a Toro se destacou por equilibrar o melhor dos SUVs e das picapes. A solução ideal para quem busca conforto e design, mas não esquece da praticidade no dia a dia, ela conquista tanto os motoristas urbanos quanto os que precisam de uma ajudinha extra no trabalho. Quem já enfrentou o trânsito caótico das grandes cidades sabe bem como um carro versátil pode mudar a rotina.

Novidades da Linha 2025

Agora, com as novidades para 2025, a Fiat trouxe mudanças significativas sob o capô. As versões Ranch e Volcano ganham o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, que entrega uns robustos 200 cv e impressionantes 45,9 kgfm de torque. Nada mal, né? Isso representa até 29% a mais em relação ao modelo anterior, tornando as acelerações muito mais ágeis. Imagina aquela saída rápida num semáforo, onde você precisa de um pouco mais de força… essa nova Toro vai dar conta do recado!

Outra adição incrível para a linha 2025 é a versão Ultra. Com motor 1.3 Turbo 270 Flex, ela oferece um desempenho de 176 cv e 27,5 kgfm de torque. O visual também é de fazer o queixo cair, com rodas de 18", capota rígida e um acabamento que chama atenção. E não pense que esqueceram da segurança: ela mantém os principais recursos da gama.

Mudanças à Vista

E a emoção não para por aí, pessoal! Em questão de semanas, a Fiat Toro vai passar por sua segunda reestilização. O visual vai ganhar ares mais europeus, com uma dianteira nova e para-choques que trazem linhas quadradas. No entanto, o motor continua sem grandes inovações, ficando apenas com o 1.3 turbo e o 2.2 turbodiesel.

Em um flagra recente, nosso analista de mercado conseguiu capturar a Toro ainda camuflada rodando em Pernambuco. Além da estética, novidades tecnológicas estão a caminho, como freio de estacionamento eletrônico e assistente de faixas, que vão deixar a experiência ao volante ainda mais agradável. E quem gosta de um toque de sofisticação no interior vai curtir os novos materiais e texturas.

E tem mais: as lanternas agora vão ter um novo visual em LEDs, e a frente da Toro promete alguns centímetros a mais, garantindo mais presença nas ruas. O lançamento está agendado para o começo de agosto. Fica a dica para ficar de olho, já que a competição vai ficar ainda mais acirrada, com novidades de outras marcas à vista, como Renault e Volkswagen. Quem não gosta de ter opções, não é mesmo?