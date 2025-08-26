Fiat Toro 2026 tem mais de 50 acessórios originais disponíveis

A Fiat Toro 2026 chegou com tudo, trazendo novidades que vão agradar a todos os apaixonados por picapes. Se você é um desses motoristas que curtem uma boa picape, as atualizações na linha de acessórios vão te surpreender. Estamos falando de práticas que aumentam a funcionalidade, o estilo e a robustez do carro. As seis versões disponíveis – Endurance, Freedom, Volcano, Ultra, Volcano Diesel e Ranch Diesel – agora têm mais de 50 itens para aprimorar a caçamba e a capacidade de carga.

Um dos destaques é a inclusão de capotas rígidas, tanto manuais quanto elétricas, que vão ajudar a proteger suas coisas durante as viagens. Imagine a seguranca a mais quando você leva equipamentos ou bagagens na caçamba! Para quem curte organização, há também caixas, bolsas, divisores e até tapetes específicos para facilitar a arrumação. Se você mora em regiões onde a carga é pesada, os extensores e bagageiros são uma mão na roda. E não para por aí: a Toro agora conta com engate que suporta 400 kg, perfeito para quem precisa puxar um trailer ou uma boatinha.

No dia a dia, quem não ama ter um carregador wireless à mão? A Toro traz isso, além de sensores de estacionamento na dianteira e suporte para bicicletas. É uma mão na roda para quem vive em trânsito, não é mesmo? Cada detalhe foi pensado para facilitar, sem deixar o conforto de lado.

E se você é do tipo que aprecia um visual arrojado, vai curtir as novidades de design. A picape ganhou Santo Antônio, estribos e até ponteiras para o escapamento que adicionam personalidade. A Toro continua a ser a favorita dos amantes de acessórios Mopar, mantendo-se em primeiro lugar no Brasil há dez anos.

Esses itens foram desenvolvidos e homologados pela Engenharia Stellantis-Mopar, então você pode ficar tranquilo quanto à segurança e à qualidade. Essas adições garantem que a Toro não só se destaque em estilo, mas também em durabilidade.

Fiat Toro 2026: principais alterações

Aconteceu uma verdadeira repaginação na Fiat Toro 2026. O visual está mais moderno, com linhas retas e robustas na frente e na traseira, que ajudam a dar uma cara nova ao modelo. Olhando para a dianteira, você vai notar a nova grade com barras verticais e faróis full LED em todas as versões. Ah, e as luzes diurnas estão com um design que lembra “pixels”, um toque de modernidade.

Na traseira, as lanternas em LED horizontais ficam bem na vista, e a tampa da caçamba e o para-choque têm um novo design que não passa despercebido. E para a alegria de quem acompanha as besteiras da mecânica, a picape agora tem freios traseiros a disco em vez de tambor, junto com um freio de estacionamento eletrônico que tem a função auto hold. Isso dá um alívio quando precisamos encostar em um morro e segura o carro na subida!

A parte mecânica mantém a mesma pegada que muitos já conhecem. O motor 1.3 turbo flex entrega 176 cv com câmbio automático de seis marchas; já o 2.2 turbo diesel vai a 200 cv com torque de 45,9 kgfm, acompanhado de um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Algumas pessoas estavam esperando uma atualização híbrida leve de 48V, mas dessa vez a Fiat decidiu focar nas mudanças de design e em itens de conforto e segurança.

Fiat Toro 2026 – confira preços e versões

Se você ficou curioso sobre os preços e as versões, aqui vai:

Endurance T270 Flex AT6 2026: R$ 159.490

R$ 159.490 Freedom T270 Flex AT6 2026: R$ 169.490

R$ 169.490 Volcano T270 Flex AT6 2026: R$ 186.490

R$ 186.490 Ultra T270 Flex AT6 2026: R$ 196.490

R$ 196.490 Volcano TD450 Diesel AT9 2026: R$ 210.490

R$ 210.490 Ranch TD450 Diesel AT9 2026: R$ 228.490

E tem mais: segundo a Fenabrave, a Fiat Toro foi a picape intermediária mais vendida no primeiro semestre do ano, com mais de 23 mil unidades emplacadas. A concorrência ficou um pouco atrás; a Ram Rampage emplacou 11.428 unidades, e a Chevrolet Montana, 10.126 unidades. A Renault Oroch também não ficou muito atrás, vendendo 5.683 unidades.

Então, se você está considerado uma picape incrível e cheia de estilo, a Fiat Toro 2026 é uma escolha perfeita que merece uma volta com você ao volante!