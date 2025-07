Fiat Toro 2026 revela visual inspirado no Panda

Acabou a espera! A Fiat finalmente revelou a nova Toro, que apareceu sem camuflagem enquanto se deslocava para as concessionárias. As imagens, postadas pelo nosso amigo @janacletos, mostram que essa picape média compacta promete surpreender, especialmente com o visual inspirado nos modelos europeus da marca.

Em sua segunda reestilização após nove anos de sucesso, a Toro agora traz um design que mistura modernidade e robustez. A dianteira está mais quadrada, com uma grade central bem presente, lembrando um pouco o estilo de outros modelos como Cronos e Fastback. E para dar aquele toque ousado, as extremidades têm aberturas laterais retangulares. Quem vê de longe já percebe que é uma picape que se destaca!

Os faróis continuam com a configuração dividida, agora com as luzes diurnas em cima e o farol principal embaixo. Se você gosta de um bom acabamento, vai achar interessante que as lanternas traseiras estão mais escuras e o novo para-choque traseiro é maior e retangular, com o mesmo estilo das aberturas frontais.

### Interior e tecnologia

No interior, a grande novidade é o freio de estacionamento eletrônico. Isso é algo que muitos motoristas queriam, já que a Toro era a única da linha a não ter esse sistema, que já é visto em outros modelos da Fiat e na Jeep. As atualizações na multimídia são bem-vindas, mantendo o que já conhecemos, mas com toques mais modernos.

### Desempenho e motorização

Ah, e se você está esperando um motor equipado com sistema híbrido para o propulsor 1.3 Turbo Flex, pode ser que tenha que esperar mais um pouco. O motor entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, tudo ligado a uma transmissão CVT que simula sete marchas. Até o momento, a Fiat optou por não incluir o sistema híbrido, mas essa pode ser uma atualização futura para a linha.

### Vendas e mercado

Não dá para esquecer que a Toro é um carro muito importante para a Fiat. Com uma margem de lucro mais alta por ser uma picape e vendas expressivas, ela ficou em quinto lugar no ranking de emplacamentos, com mais de 23 mil unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Não é pouca coisa! Atrás apenas de grandes sucessos como Strada e Argo, ela se mostra como uma das queridinhas dos brasileiros.

Com o lançamento previsto para o começo de agosto, a expectativa é alta. A concorrência está de olho, especialmente as novas picapes da Renault, Volkswagen e a Chevrolet Montana, que também está passando por transformações. Estamos prontos para um duelo interessante no mercado!