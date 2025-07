Jacob Elordi aparece como o monstro em nova imagem

Novas Imagens de Frankenstein de Guillermo Del Toro São Reveladas

O filme Frankenstein, dirigido por Guillermo Del Toro, recebeu novas imagens após ser confirmado nos festivais de cinema de Veneza e Toronto. Uma das imagens destaca o ator Jacob Elordi, conhecido por seu papel em Euphoria, caracterizado como a famosa criatura da história.

Embora não seja possível ver o visual completo do monstro, a imagem mostra Elordi com pele verde, cicatrizes avermelhadas e olheiras marcantes, tudo isso coberto por panos. Outras imagens também foram divulgadas, mostrando parte do elenco do filme, que tem previsão de estrear na Netflix em novembro.

O Projeto dos Sonhos de Del Toro

Guillermo Del Toro descreve Frankenstein como seu projeto dos sonhos. O filme adapta a clássica trama de Mary Shelley, que aborda a história de um cientista que cria um monstro a partir de partes de corpos diferentes. Reconhecido por sua sensibilidade às criaturas e por seus trabalhos em filmes de terror, Del Toro já colaborou com a Netflix anteriormente na animação Pinóquio, que ganhou o Oscar de Melhor Animação.

Depois da estreia de Frankenstein, Del Toro planeja adaptar o livro O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro, também em animação stop-motion, novamente para a Netflix.

Elenco e Expectativas

No longa, Oscar Isaac, conhecido por Duna, interpretará o doutor Frankenstein, enquanto Jacob Elordi será o monstro. A atriz Mia Goth, que atuou em Pearl e MaXXXine, integra o elenco e há especulações de que seu personagem será a Noiva de Frankenstein.

O elenco ainda conta com Charles Dance, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery e Christoph Waltz. Vale destacar que Elordi assumiu o papel do monstro após Andrew Garfield precisar deixar o projeto por conta de conflitos de agenda.

Além de ser lançado na Netflix, Frankenstein terá uma breve exibição nos cinemas dos Estados Unidos para que possa concorrer ao Oscar.