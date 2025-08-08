Fiat Titano Volcano 2026 para CNPJ com desconto de R$ 48,8 mil

A Fiat Titano Volcano Multijet Turbodiesel, modelo 2025/2026, na cor Preto Vulcano, vem com uma oferta bem interessante para os apaixonados por caminhonetes! Se você é microempresa ou produtor rural com CNPJ e inscrição estadual ativa, tem a oportunidade de adquirir esse carro por um preço especial. Mas atenção: essa condição não é válida para pessoas físicas ou taxistas. Essa promoção vai até 3 de setembro de 2025, então é bom ficar de olho!

Sem as opções adicionais, o preço sugerido da versão Volcano é de R$ 263.990, mas os beneficiados pela oferta podem levar para casa por R$ 215.099,05 — uma economia de quase R$ 49 mil! Essa informação foi confirmada pelo portal Fipe Carros, vale lembrar que isso faz toda a diferença no bolso.

Entre janeiro e julho de 2025, a Fiat Titano vendeu 4.401 unidades, o que ainda a coloca bem atrás dos grandes nomes do segmento. Por exemplo, a Toyota Hilux liderou com 28.522 carros emplacados, seguida pela Ford Ranger e a Chevrolet S10. Isso mostra que a concorrência é acirrada, e a Titano ainda precisa conquistar mais espaço nas ruas.

Uma das grandes novidades dessa linha é o motor 2.2 turbodiesel, que promete muito mais potência sem alterar a capacidade de carga. Esse motor carrega até 1.020 kg e tem 1.314 litros de volume no compartimento traseiro—ótimo para quem precisa de espaço! Ele entrega 200 cavalos de potência e um torque de 45,9 kgfm, fazendo a Titano ir de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos. Para quem adora pegar a estrada, isso é música para os ouvidos!

Se você gosta de tecnologia, vai encontrar uma central multimídia bem equipada com tela sensível ao toque de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, a segurança é prioridade, com seis airbags e recursos como câmera de ré, direção elétrica e freios com ABS e EBD. A sensação de estar no controle e seguro é tudo o que precisamos ao dirigir, certo?

A Fiat também caprichou nos detalhes, com iluminação na caçamba e no porta-luvas, além de compartimentos extras sob os bancos traseiros. Tudo isso facilita o dia a dia, especialmente para quem utiliza a caminhonete em atividades profissionais ou passeios com a família.

Se você está pensando em trocar de carro, é bom considerar essa oferta da Fiat. A combinação de preço, performance e equipamentos parece uma ótima opção para quem quer uma picape robusta e cheia de recursos para encarar qualquer desafio na estrada.

Agora é sua vez de pensar: já imaginou como seria dirigir uma Titano em seu dia a dia?