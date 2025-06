Fiat Strada retoma liderança em vendas no Brasil até junho

A Fiat Strada está de volta ao topo do ranking dos veículos mais vendidos do Brasil. Com 9.568 unidades emplacadas até 25 de junho, a picape se destacou, mesmo enfrentando uma leve queda de 5% nas vendas em relação a maio. Isso significa que ela ainda superou o Volkswagen Polo, que ficou em segundo lugar, com 9.346 unidades, mas sofreu uma queda mais acentuada de 14,8%.

Se você é fã de SUVs, o Volkswagen T-Cross merece sua atenção. Ele não só lidera a categoria, como também ocupa a terceira posição geral, com 6.916 unidades vendidas. Logo atrás, o Fiat Argo chegou em quarto, com 6.436 emplacamentos, mostrando que a competitividade está acirrada.

Falando em vendas, o Hyundai HB20 aparece bem em quinto lugar, somando 6.397 unidades. O Chevrolet Onix, que sempre foi um favorito entre os brasileiros, ficou na sexta posição, com 5.680 unidades. Enquanto isso, o Hyundai Creta garantiu um bom desempenho, chegando ao sétimo lugar geral e vice-liderança entre os SUVs, com 5.181 veículos emplacados.

Na sequência, temos o Fiat Mobi na oitava posição, com 4.978 unidades, seguido bem de perto pelo Honda HR-V, que registrou 4.974 vendas. E para fechar o top 10, o Toyota Corolla Cross com 4.319 unidades, mostrando que as marcas estão sempre em disputa.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em junho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 9.568 2 Volkswagen Polo 9.346 3 Volkswagen T-Cross 6.916 4 Fiat Argo 6.436 5 Hyundai HB20 6.397 6 Chevrolet Onix 5.680 7 Hyundai Creta 5.181 8 Fiat Mobi 4.978 9 Honda HR-V 4.974 10 Toyota Corolla Cross 4.319 11 Renault Kwid 4.214 12 Fiat Fastback 4.140 13 Volkswagen Saveiro 4.023 14 Volkswagen Nivus 3.875 15 Toyota Hilux 3.725 16 Jeep Compass 3.502 17 Chevrolet Onix Plus 3.158 18 Volkswagen Virtus 3.152 19 Fiat Pulse 3.094 20 Chevrolet Tracker 3.055 21 Fiat Toro 2.842 22 Nissan Kicks 2.695 23 Toyota Corolla 2.507 24 Jeep Renegade 2.503 25 Ford Ranger 2.310 26 Chevrolet S10 1.959

Esses dados refletem o que está bombando nas estradas brasileiras, desde picapes até SUVs e carros compactos. É sempre bom ficar de olho nas tendências para saber qual carro pode bater cabeçote no trânsito e ainda dar aquele prazer ao dirigir nas suas viagens de fim de semana.