Fiat reduz preço da Toro Ranch 2026 em R$ 45.041 para CNPJ

A Fiat lançou uma promoção para a sua picape Toro Ranch Turbo Diesel 2.2, ano/modelo 2025/2026, na cor Azul Jazz. O precinho dela saiu de R$ 230.980,00 para apenas R$ 185.938,90 se você optar por pagar à vista. Essa oferta é exclusivamente voltada para microempresas e produtores rurais com cadastro ativo no CNPJ e inscrição estadual em dia. Se você é do tipo que vive em busca de oportunidades, vale a pena conferir!

Entretanto, é bom ficar ligado: essa oferta não vale para pessoas físicas, PCD, taxistas ou empresas que não se encaixam como microempresas. A promoção é válida até 5 de setembro de 2025, ou enquanto durar o estoque. Para entender melhor sobre a documentação e detalhes da compra, é sempre bom dar um pulinho em uma concessionária da marca.

Recursos de Segurança e Conectividade

A Fiat Toro Ranch 2026 vem com uma série de tecnologias bem interessantes para a segurança. Ela é equipada com sistemas ADAS, que incluem Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), Aviso de Saída de Pista (LDW), e até a Comutação Automática do Farol Alto (AHB). Para quem quer garantir a segurança da família, essa picape não decepciona, contando com seis airbags, ar-condicionado digital dual-zone e capota marítima.

E se você curte tecnologia, a central multimídia com tela touchscreen de 10 polegadas é super completa. Ela roda Apple CarPlay e Android Auto de forma sem fio, além de ter Bluetooth, MP3 e GPS. Para quem manja um pouco da música na estrada, é uma mão na roda.

Conforto e Desempenho

Você sabia que a Toro também tem um cluster digital de 7 polegadas? E não para por aí: acompanha câmera de ré, direção elétrica e até retrovisores externos com ajuste elétrico. Tem faróis diurnos em LED e um piloto automático que é bem útil para longas viagens. Lembre-se daquele momento em que a estrada parece não ter fim? O controle de velocidade vai ser seu melhor amigo.

Além disso, a estrutura dela é robusta. A picape oferece rodas de liga leve de 18 polegadas, sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás, e um handling que faz nas curvas como um dançarino experiente.

Motor e Consumo

Sob o capô, a Toro Ranch traz um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros. Ele é bem potente, entregando 200 cavalos e torque de 45,9 kgfm. O câmbio automático de nove marchas ajuda bastante na suavidade da condução, e é incrível como ela se sai na cidade e na estrada: cerca de 10,2 km/l em ambientes urbanos e 13 km/l na estrada. Aquela economia que todos nós adoramos!

Ainda, quando falamos das dimensões, a picape tem 4,95 metros de comprimento e 2,98 metros de distância entre os eixos. A caçamba é espaçosa, comportando até 937 litros, perfeita para quem precisa de espaço para trabalho ou lazer.

Sendo assim, a Fiat Toro Ranch 2026 é uma excelente opção para quem busca uma picape forte, tecnológica e com um preço atraente para CNPJ. Muito carro na faixa, né?