Fiat Pulse Drive manual tem preço reajustado para R$ 99.990

O Fiat Pulse continua a ser o SUV mais acessível do Brasil, mas essa vantagem vem diminuindo. A versão de entrada, a Drive 1.3 manual, sofreu um reajuste e agora custa R$ 99.990, um aumento de R$ 1.000. Essa mudança deixa o modelo mais próximo de concorrentes que vêm batendo na porta.

Após alguns meses fora do site da Fiat, a versão de entrada retornou ao catálogo logo depois do lançamento do Volkswagen Tera, que mostrou que a competição no segmento está aquecida. A estratégia da fabricante foi clara: monitorar os preços dos rivais e, assim, reposicionar o Pulse.

Mesmo com o novo preço, o Pulse ainda mantém o status de modelo mais acessível entre os SUVs. Para efeito de comparação, o Citroën Basalt Feel manual agora custa R$ 101.490, enquanto o VW Tera 1.0 MPI subiu para R$ 105.990 após o término da promoção de lançamento. O Renault Kardian Evolution manual também não fica atrás, começando em R$ 112.690 na linha 2025. Vale lembrar que, com a chegada da versão 2026 do Kardian, é provável que os preços continuem a oscilar.

A versão básica do Pulse, a única com motor 1.3 Firefly de até 98 cv e transmissão manual de cinco marchas, segue como uma opção de entrada robusta dentro da gama da Fiat e no segmento dos SUVs compactos. Um carro interessante para quem busca uma boa relação custo-benefício e um design charmoso.

Falando em itens de conforto e segurança, o Fiat Pulse Drive 1.3 MT 2026 vem bem equipado. Ele traz quatro airbags, um sistema de som com quatro alto-falantes e uma central multimídia com tela de 8,4″. Essa tela é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, o que facilita a vida de quem não quer ficar preso a cabos.

Outros recursos que fazem a diferença no dia a dia incluem o ar-condicionado digital automático, as barras longitudinais no teto e elementos de segurança, como direção elétrica e faróis em LED. E se você já teve problemas com freadas, vai curtir os freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EBD).

O painel de instrumentos também é prático, com uma tela multifuncional de 3,5″. As rodas de aço são aro 16, perfeitas para enfrentar as ruas esburacadas que conhecemos bem. Não podemos esquecer da entrada USB traseira e dos retrovisores com ajuste elétrico e a função tilt down, que ajuda na hora de estacionar.

Com tudo isso, o Fiat Pulse continua a ser uma escolha inteligente para quem busca um SUV compacto e com um preço camarada, sem abrir mão de uma boa lista de equipamentos.