Fiat oferece desconto de R$ 22.367 na Toro Ultra para CNPJ

A Fiat está com uma proposta tentadora para quem tem empresa ou atua na agricultura. A picape Toro Ultra Turbo Flex está disponível com condições especiais para quem está em situação regular. Essa oferta faz parte das vendas diretas da marca e é válida durante todo o mês de julho.

Falando um pouco mais sobre essa versão, ela é a mais completa entre as opções com motor flex. Com uma capacidade impressionante, a caçamba consegue suportar até 750 kg — ideal para quem precisa de força no dia a dia.

O preço de tabela da Toro Ultra Turbo 270 Flex AT6 é de R$ 194.490, mas, ao comprar por vendas diretas, você pode conseguir por apenas R$ 172.123. É um desconto de R$ 22.367! Essa informação foi confirmada pela Fiat, mas fique ligado: os preços podem variar dependendo da região.

Nos primeiros meses do ano, a Fiat Toro se destacou nas vendas, sendo a picape intermediária mais vendida do país, com 23.332 unidades comercializadas. Logo atrás, tivemos a Ram Rampage e a Chevrolet Montana, que também tiveram um bom desempenho.

A Toro Ultra oferece uma combinação sólida de potência e eficiência. Ela vem com um motor 1.3 turbo flex T270, entregando 180 cv quando abastecida com gasolina e 185 cv com etanol. Da mesma forma, o torque é robusto, alcançando 27,5 kgfm. O câmbio automático de seis marchas garante uma troca suave, e quem roda em estrada sabe que uma transmissão ágil faz toda a diferença, especialmente em situações de ultrapassagem.

De acordo com o Inmetro, a eficiência no consumo é bastante razoável: 9,6 km/l na cidade com gasolina e 11,2 km/l na estrada. Quando o etanol está no tanque, os números ficam em 6,6 km/l e 8 km/l, respectivamente. Um detalhe prático: antes de pegar a estrada, sempre vale a pena dar uma olhada na calibração dos pneus. Faz toda diferença na segurança e na economia.

Agora, quanto aos equipamentos, a Toro Ultra não deixa nada a desejar. A central multimídia conta com uma tela de 10 polegadas sensível ao toque, além de suporte a Apple CarPlay e Android Auto sem fio, o que facilita a vida pra quem adora música e precisa de navegação. Sem falar que tem câmera de ré, direção elétrica e controle de estabilidade, itens que tornam a condução muito mais tranquila.

A picape ainda vem equipada com volante multifuncional, piloto automático e rodas de liga leve incríveis. Os faróis de neblina em LED e os sensores de estacionamento, tanto na frente quanto atrás, são detalhes que ajudam bastante no dia a dia, especialmente em manobras mais complicadas na cidade.

Na parte interna, o acabamento é caprichado, com bancos em couro e ajustes elétricos para o motorista. E, convenhamos, o ar-condicionado digital dual zone deixa tudo mais confortável, ainda mais nessas épocas de calor. Os bancos trazem um toque de sofisticação com seu acabamento vermelho, dando um charme extra ao interior.

Se você está pensando em qualidade e praticidade, a Fiat Toro Ultra Turbo Flex certamente entrega isso e muito mais. Uma verdadeira opção para quem precisa de um veículo robusto e que, ao mesmo tempo, traz conforto e tecnologia.