Fiat Mobi 2026 chega com painel da Strada a partir de R$ 79.060

O Fiat Mobi chegou ao mercado em 2016 e, desde então, teve poucas mudanças – especialmente no interior. Agora, na linha 2026, ele traz um visual rejuvenescido com um novo painel inspirado na picape Strada e algumas atualizações que fazem a diferença. Para quem gosta de um carro que une praticidade e economia, o Mobi continua como um dos preferidos no segmento de compactos.

As versões seguem basicamente as mesmas: a Like, custando R$ 79.060, e a aventureira Trekking, que sai por R$ 80.990. Ambas são equipadas com um motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre com o bom e velho câmbio manual de cinco marchas. Aquele motorzinho que faz o Mobi ser ágil na cidade e ainda ajuda a economizar na gasolina — quem já enfrentou um engarrafamento sabe o quanto cada gota conta!

Fiat Mobi Like 1.0 Firefly

O Mobi Like é a versão de entrada e oferece um ótimo custo-benefício. Com um preço inicial de R$ 79.060, ele vem com um motor 1.0 flex, que é perfeito para quem busca um carro compacto e prático para o dia a dia. Para quem dirige muito pela cidade, esse carro é uma mão na roda, especialmente pelo seu peso e pela economia no combustível.

Em termos de itens de série, a versão Like não deixa a desejar. Ela conta com ar-condicionado, direção elétrica, volante com regulagem de altura e um computador de bordo que te ajuda a ficar ligado em tudo. As rodas de aço aro 14″ também receberam novas calotas que melhoraram o visual. E quem tem filhos pequenos sabe como é útil poder rebatir o banco traseiro para aumentar o espaço, principalmente quando o carro está cheio de bagagens.

Para quem quer dar um plus, tem o opcional Pack Essencial. Esse pacote inclui faróis de neblina e outros detalhes que tornam a experiência a bordo ainda mais confortável. Dependendo do uso, pode ser um investimento que vale a pena!

Fiat Mobi Trekking 1.0 Firefly

Já para quem procura um toque de aventura, a versão Trekking vem equipada com tudo o que a Like oferece, mas com um pouco mais de estilo. Saindo por R$ 80.990, o Trekking é ideal para aqueles que curtem uma estrada de terra ou uma viagem mais longa no fim de semana.

Aqui, a central multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay é um baita atrativo. Quem não gosta de ter a playlist na palma da mão enquanto dirige? Além disso, conta com banco do motorista com ajuste de altura, barras longitudinalais no teto e um volante multifuncional, tudo para tornar a condução ainda mais prática e divertida.

Assim como na versão Like, também existem acessórios disponíveis, como o Pack Top, que traz sensores de estacionamento e rodas de liga leve que dão um charme extra. Para quem adora dirigir e explorar novos lugares, essa versão é um convite à aventura.

E por falar em aventuras, é sempre bom lembrar da importância de revisar o carro antes de pegar a estrada. Um check-up geral, incluindo a calibração dos pneus e a checagem dos fluidos, pode evitar muitos problemas — focar na estrada deve ser a prioridade, afinal!

A linha 2026 do Mobi mantém seu espírito prático e acessível, garantindo que muitos motoristas continuem se apaixonando por esse hatch que combina eficiência e personalidade. Quem vai encarar o trânsito com um desses?